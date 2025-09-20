Los jóvenes ya no son más de izquierdas que sus padres

El Gobierno de España sigue adelante con su propuesta de rebajar la edad mínima de voto de los 18 a los 16 años. La reforma va en línea con otros países como el Reino Unido, que plantea ese cambio para aumentar la participación democrática . Con el nuevo curso político, suenan los timbales del próximo ciclo electoral, que empezará previsiblemente en marzo con los comicios en Castilla y León . Rebajar la edad mínima de voto incorporaría nuevos electores jóvenes que, con las encuestas en la mano, son distintos a los jóvenes de décadas atrás. Tradicionalmente, los jóvenes se han identificado más a la izquierda que las edades más avanzadas, una tendencia que está cambiando.

Los barómetros del CIS se remontan décadas, pero no preguntan por debajo de los 18 años, por lo que Verificat ha tomado como aproximación la franja entre 18 y 24. Una muestra de cinco barómetros del CIS de 1986 , 1995 , 2005 , 2015 y 2025 refleja que, históricamente, los jóvenes de entre 18 y 24 años se han autopercibido en menor medida de ideología de derecha, respondiendo entre un 7 y un 10 en una escala del 1 al 10, desde “lo más a la izquierda” hasta “lo más la derecha”.

El centro ideológico se vacía

El tablero de 2025 es muy distinto. Los jóvenes que se autoperciben de derecha se han disparado, de un 8% que eran en 2015 hasta el 34%. No obstante, no ha habido una bajada drástica de jóvenes de izquierdas, con entre un 1 y un 3 en el indicador: han disminuido del 40% en 2015 al 31% en 2025 y son la segunda franja de edad con un menor porcentaje en las izquierdas, pero no están en mínimos de la muestra.

La caída se ha registrado en el centro, entre los que fijan entre un 4 y un 6 su ideología. En un escenario de polarización, el centro se vacía en todas las edades y reparte electorado en ambas direcciones; entre los más jóvenes, el pastel ha ido a opciones de la derecha.

Catalunya se adhiere al cambio estatal de los jóvenes. Lo refleja la comparación entre un barómetro del CEO de 2005, que entonces tampoco preguntaba a partir a catalanes de 16 y 17 años, y el último de 2025. Si se calcula la media de la autopercepción ideológica por edades, la franja de 18-24 años tenía antes la media más baja en el índice. Ahora, son la segunda franja con la media más alta.

Vox, primera preferencia de los jóvenes

Las tendencias ideológicas se reflejan en el voto. Según el último CIS , Vox sería el partido con más apoyos entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, sumando un 21,4% de intención directa de voto.

En Catalunya, los datos del último barómetro del CEO no son lo suficientemente grandes para extraer todos los detalles de la intención de voto por edades, aunque reflejan que, entre 18 y 24 años, se da un triple empate entre PSC, ERC y Vox, con cerca del 13% cada uno. La franja más joven es en la que Vox tiene mejores resultados.

Mayor viraje en hombres que en mujeres

La ideología no es uniforme entre todos los jóvenes. Una diferencia es el sexo. Con la lupa puesta en Catalunya, los hombres jóvenes muestran una autopercepción más hacia la derecha, según la última encuesta 'ómnibus'del CEO que sí que recoge la opinión de catalanes de 16 y 17 años, pero no de la intención de voto. La diferencia por edades no es tan marcada entre las mujeres y queda por debajo de la media catalana en casi todas las franjas.

La diferencia por sexos puede tener varias causas, pero los sondeos dan algunas pistas iniciales. Cuando se pregunta sobre la “inseguridad ciudadana”, los hombres de 16 y 17 años lo ven de manera más grave que el resto, seguidos de cerca por los de la franja 18-24, según la encuesta “ómnibus” del CEO . También hay un repunte entre las mujeres más jóvenes, pero de menor magnitud.

En feminismo y cuestiones de género, los hombres de entre 18 y 24 años son los que menos interés muestran, según el primer barómetro del CEO del 2025 , y muy lejos de la media catalana. En cambio, las mujeres de esa franja de edad son las que más interés expresan, ejemplificando así una amplia brecha entre ambos sexos.

Una tendencia europea