Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

El volcán Lewotobi, situado en la isla indonesia de Flores, ha entrado nuevamente en erupción en las últimas horas, según han confirmado las autoridades del país asiático, que han elevado al máximo la alerta como medida de precaución.

La agencia sobre vulcanología indonesia ha señalado que desde última hora del viernes se ha registrado "un aumento de los terremotos de baja intensidad, seguida por una erupción de una columna (de ceniza) de entre 500 y mil metros". "Posteriormente, en torno a las 21.58 horas (hora local), se registró una erupción continuada", ha agregado.

Los expertos afirman que los datos obtenidos durante la última semana "indican a un patrón de inflación gradual sobre el cuerpo del volcán". "Esta situación requiere vigilancia, ya que podría provocar una erupción de gran magnitud", han manifestado las autoridades locales, al tiempo que han explicado que por ahora todo apunta a que la actividad volcánica relacionada con esta última erupción está "a escasa profundidad".

Por todo ello, ha destacado que el nivel de alerta ha sido elevado de tres a cuatro, el máximo en la escala usada por las autoridades indonesias. Además, ha pedido a la población y los turistas que no entre a un radio de seis kilómetros del volcán y que "sigan las instrucciones del gobierno local".

Actividad volcánica

El volcán ya registró una erupción a principios de agosto, mientras que el pasado mes de marzo, otra erupción del Lewotobi obligó a varias compañías aéreas a cancelar o posponer muchos de sus vuelos a la isla de Bali. En noviembre de 2024, casi una decena de personas murieron a causa de una erupción.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos. El archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas. El país se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.