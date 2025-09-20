Los expertos designados por Trump ponen en duda las vacunas contra el covid-19

Los expertos designados por el Secretario de Salud de Donald Trump, y ampliamente criticados, han cuestionado la eficacia y seguridad de las vacunas contra el covid-19, negándose explícitamente a recomendarlas. El comité, responsable de emitir recomendaciones nacionales sobre vacunas, ha acusado a las compañías farmacéuticas de "falta de rigor" y ha instado, en una reunión celebrada este viernes, a una mejor comunicación sobre los riesgos asociados a la vacunación.

"Lo que hemos visto sobre las vacunas contra el covid-19 se ha basado en mitos" y no en ciencia, ha lamentado Sean O'Leary, especialista en enfermedades infecciosas y pediatría. "En mi opinión, han sido claros intentos de alimentar la sospecha sobre las vacunas" y "alimentar el miedo", ha condenado en declaraciones a la agencia AFP.

Recientemente reorganizado por el secretario Robert Kennedy Jr., escéptico respecto a las vacunas, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) ha comenzado esta semana a reevaluar las recomendaciones para varias vacunas, incluidas las que actúan contra el covid-19, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades científica y médica.

Tras modificar las recomendaciones para la prevención del sarampión el jueves, sus miembros habían considerado recomendar que las vacunas contra el covid-19 se administraran únicamente con receta médica, lo que limitaría considerablemente el acceso. Ante la fuerte oposición de médicos y farmacéuticos, han cambiado de postura, pero no han llegado a recomendar explícitamente las vacunas; en su lugar, han instado a los estadounidenses a consultarlas con su médico o farmacéutico.

Varios especialistas se habían pronunciado con antelación para expresar su preocupación por la seriedad y las intenciones del comité, que ahora incluye figuras cercanas al movimiento antivacunas. "Los datos se están utilizando de forma selectiva para justificar conclusiones muy específicas", ha expresado preocupada Sandra Fryhofer, de la Asociación Médica Estadounidense.

Otros proveedores de atención médica han advertido de que, sin incentivos claros, algunas compañías de seguros médicos podrían decidir dejar de cubrir estas inyecciones, cuyo costo en Estados Unidos puede alcanzar varios cientos de dólares.

Esto ocurre en un momento en que el país está experimentando un resurgimiento de casos de covid-19 y las hospitalizaciones asociadas, especialmente entre niños, según datos presentados el viernes por la CDC, la principal agencia de salud del país.

También la vacuna cuádruple

El comité había acordado ya el jueves restringir la vacuna cuádruple MMRV - contra el sarampión, las paperas, la rubeola y la varicela- a menores de cuatro años porque existe un riesgo, bajo, de que ocurra una convulsión febril. De ahora en adelante, los menores de cuatro años recibirán estas vacunas por separado: por un lado, una contra el sarampión, las paperas y la rubeola y por otro, una contra la varicela (MMR+V). Los niños de cuatro años o más sí podrán seguir recibiendo la vacuna MMRV en una misma dosis.

Desde el inicio de la pandemia y el consiguiente aumento de la desinformación, las tasas de vacunación del país han disminuido, lo que genera temores de un resurgimiento de otras enfermedades como el sarampión, que ha causado tres muertes en 2025, una situación sin precedentes en más de 30 años. Y la situación sanitaria del país podría seguir deteriorándose, según varias instituciones médicas, que acusan al secretario Robert Kennedy Jr. de echar leña al fuego.