En libertad el detenido tras la agresión mortal a un hombre por una discusión sobre un perro sin correa en Lleida

El juez ha dejado en libertad a disposición de la autoridad judicial al hombre detenido ayer viernes en Lleida como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave por agredir en una discusión sobre sus perros a otro hombre que acabó falleciendo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este sábado de que el detenido, de 36 años, no tiene antecedentes, es español arraigado en Lleida, con familia y trabajo, por lo que se ha decretado su libertad a la espera de que se realice el juicio sobre este caso.

Los hechos se produjeron sobre las 05:30 horas de la mañana del pasado viernes día 12 en el barrio de Cappont, cuando la víctima, de 65 años, paseaba a sus tres perros y el detenido, que llevaba otros dos canes, le recriminó que no fueran con correa. La discusión derivó en pelea y la víctima cayó al suelo, aunque pudo llegar por su propio pie a su casa, y posteriormente fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova con cinco costillas rotas, una de las cuales le había perforado el pulmón.

A consecuencia de las heridas, el hombre falleció el pasado miércoles en el centro hospitalario. Los Mossos abrieron una investigación que permitió identificar al agresor, también vecino de la zona, que fue detenido ayer viernes y que este sábado ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial.