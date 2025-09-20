Detenidas dos mujeres por robar una cadena de 3.000 euros con el truco de manchar la ropa de la víctima

Dos mujeres han sido arrestadas en Barcelona por los Mossos por un robo por valor de 3.000 euros que supuestamente habrían realizado con el truco de manchar la ropa de la víctima. Según han explicado los agentes tras la detención de ambas, las mujeres suman entre ambas un total de 23 antecedentes criminales y ya tenían una orden de detención activa por su actividad delictica.

El suceso que ha desencadenado su deteción, según han informado a EFE fuentes de los Mossos, tuvo lugar el pasado día 15 en la calle Consell de Cent, en el distrito barcelonés del Eixample. En esa céntrica vía, las dos mujeres lanzaron un líquido contra otra mujer que paseaba por la calle. Mientras ambas simulaban que le limpiaban la ropa, aprovecharon la cercanía para tirarle la cadena de oro que lleva puesta, valorada en 3.000 euros, y se la robaron.

Unos agentes de los Mossos que justo se encontraban en la zona observaron el robo y procedieron a la detención de las dos mujeres, de 38 y 42 años y con antecedentes por hechos similares, al tiempo que recuperaron la cadena robada.