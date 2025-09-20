Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida una mujer en Igualada por comprar con la tarjeta de la propietaria de la casa donde trabajaba

La investigación policial desvela que la detenida realizaba compras por internet con la tarjeta de la víctima durante el tiempo de trabajo en su casa

Detenido por matar a un hombre en Vilanova i la Geltrú y dejar el cadáver descuartizado en una maleta

Una mujer de 29 años ha sido detenida esta semana por los Mossos acusada de realizar compras por internet por valor de 912 euros con la tarjeta de la propietaria de la casa donde estaba empleada, según han informado los agentes de policía en declaraciones a EFE.

La mujer fue detenida el pasado día 16 en Igualada (Anoia) tras una investigación que se abrió el pasado 6 de diciembre del año pasado por la denuncia que presentó una mujer, quien dijo tener cargos en su cuenta bancaria por compras con su tarjeta que no había realizado.

Durante la investigación de este caso, la policía constató que la mujer ahora detenida realizaba compras por internet con la tarjeta de la víctima durante el tiempo de trabajo en la casa de la mujer.

Las pesquisas realizadas hasta la fecha apuntan a que la detenida realizó en total ocho compras por internet por un valor conjunto de 912 euros. La mujer acusada quedó en libertad después de prestar declaración sobre este suceso, que permanece aún bajo investigación.

