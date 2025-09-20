Cristina Masferrer, la guía catalana de auroras boreales en la Laponia sueca: "No hay ningún momento mejor para verlas"

Desde hace casi un mes, las primeras auroras boreales de la temporada se evidencian en el Círculo Polar Ártico. Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia o Canadá se erigen como el viaje perfecto para los amantes de la naturaleza, especialmente en los meses de otoño o e invierno, cuando pueden verse paisajes de ensueño y las ansiadas 'nothern lights', un fenómeno que asombra a toda Europa.

"No hay ningún momento mejor para verlas", explica a El Periódico Cristina Masferrer, una guía catalana afincada en la Laponia sueca y fundadora de Llums de l'Ártic. "Las auroras se ven de septiembre a marzo. Pero el principal factor que necesitamos para verlas es la oscuridad", una situación que en el norte de Europa solo se produce cuando finaliza "el sol de medianoche", un período en el que los días no se ponen y la luz permanece durante las 24 horas.

El mejor momento para viajar

Desde finales de agosto y hasta principios de abril, las noches vuelven a cerrarse en el círculo polar ártico, por lo que las auroras vuelven a ser visibles tras cinco meses de luz permanente. "Lo que debe pesar al decidir la época en que viajar es si quieren hacer actividades de nieve, como motos, trineos, raquetas y esquí o si prefieren disfrutar de temperaturas más suaves y colores de otoño, que entonces sería septiembre o octubre", recuerda. Cristina imparte 'tours' guiados en catalán desde hace cinco años en Kiurana, a 200 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico y, por ejemplo, en los meses más fríos se pueden ver también renos y zorros árticos, un animal muy difícil de ver.

¿Cómo ver auroras boreales en tu viaje al ártico?

Una de las primeras claves para que sean visibles las auroras boreales es "ver estrellas, lo que significa que no hay nubes y podremos verlas". Pero es un fenómeno que requiere "mucha paciencia". "La última noche volvimos a las 2 de la mañana y estábamos esperando desde las 9", explica Cristina. Solo se veían "auroras fluctuantes que se confundían" pero "más tarde la actividad parecía que subía un poco y nos esperamos y entonces las vimos".

"Cuando hablamos de los mejores años nos olvidamos siempre del tiempo, que es el factor más importante"

"La gente se cansa y se va a dormir, por eso es importante al principio documentarse muchísimo y estudiar cómo funciona o confiar en la gente que vive bajo las auroras", recomienda. Otro de los consejos es distanciarse de los centros de la ciudad. "Es importante alejarse de la contaminación lumínica porque hace que tengamos menos posibilidades de verlas. Nuestros ojos, para verlas bien, deberían estar 100% adaptados a la oscuridad", asegura. Para poder ver bien las auroras es necesario estar "un periodo largo sin luz artificial" e incluso los "teléfonos móviles perjudican que nuestro ojo esté adaptado".

¿Es 2026 el mejor año?

Cristina Masferrer desmiente a aquellos que sitúan el 2026 como el mejor año para ver auroras. "El sol tiene ciclos de 11 años, lo que quiere decir que cada 11 años hay un pico de actividad. Normalmente, se sabe cuándo ya ha pasado porque comparas los diferentes años", reconoce.

"LOs científicos siempre dicen no se puede saber cuál es el mejor año hasta que no haya pasado"

La guía catalana aclara que "llevamos desde el 2023 con actividad muy buena, pero en algún momento este pico irá bajando", pero por el momento "no se puede saber si el 2026 será un buen año o no, porque ya llevaríamos tres años de pico..."

Además, reconoce que no es tan importante. "Las posibilidades siempre son las mismas porque el tiempo y las nubes no varían", asegura. Por ejemplo, en zonas cercanas a la costa, donde el tiempo es más inestable "da igual que sea un buen año porque vas a seguir teniendo tormentas y cobertura de nubes".

El tiempo, el factor clave

"Cuando hablamos de los mejores años nos olvidamos siempre del tiempo, que es el factor más importante", asegura. Para calcular la actividad solar se utiliza una gráfica en la que aparecen los años y los días. "Para calcularla se hacen como unas fotos al sol y se miran si hay manchas. De estas manchas sale este viento solar que genera las auroras boreales", explica.

Según esa gráfica, de 2023 a 2025 hemos tenido "0 días sin machas", lo que significa que cada día "había partículas", aunque esto no se traduce en auroras más impresionantes. "Yo comencé en el 2020, que tuvimos 208 días sin manchas, que significa actividad mínima, y vimos auroras espectaculares", reconoce.

En 2022, que justo empezaba esta fase de pico, "vimos auroras mucho mejores que en 2023". Cristina Masferrer aclara que "los científicos siempre dicen que eso no se puede saber hasta que no haya pasado" y que en 2025 "no ha acabado", por lo que todavía no se puede saber como será el próximo año.

Pese a que hay aplicaciones específicas, en 'Llums de l'Àrtic' siguen los datos de los satélites ubicados entre el sol y la Tierra, que envían datos del viento solar. "Son las partículas que salen del sol y se escapan hasta llegar a la Tierra, donde generan una reacción química con nuestra atmósfera y generan fotones, que son luces y por lo tanto, las auroras", detalla. Estos satélites dan una mini estimación de la actividad. "Si a las 21 horas veo que la intensidad va subiendo, me esperaré hasta llegar a este punto de intensidad".