Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias intensas este domingo

Protecció Civil ha activado el plan INUNCAT para este domingo ante la previsión de fuertes lluvias en prácticamente toda Catalunya.

Se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

Extremar precauciones Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Ha insistido en que no se deben cruzar ríos, arroyos o barrancos ni acercarse a zonas inundables.

Lluvias hasta el lunes El grueso de la perturbación llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

Activado el plan Inuncat Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias el domingo. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya indica que el sábado llegarán chubascos dispersos, sobre todo en puntos del litoral y del Pirineo occidental, que podrán ser de intensidad débil o puntualmente moderada.

Una fuerte tormenta ha afectado severamente a L'Ametlla de Mar Los Bomberos informan de que esta mañana, una fuerte tormenta ha afectado, sobre todo, a l'Ametlla de Mar. "Estamos revisando calles, retirando mobiliario urbano de la vía pública y realizando limpieza de calzada", añaden. Aquest matí, una forta tempesta ha afectat, sobretot, l'Ametlla de Mar. Estem revisant carrers, retirant mobiliari urbà de la via pública i fent neteja de calçada.#bomberscat pic.twitter.com/0ZBUc9R417 — Bombers (@bomberscat) September 14, 2025

Protecció Civil mantiene la vigilancia en ríos y rieras de Catalunya por las lluvias Protecció Civil, que ha activado en alerta el Plan INUNCAT, mantiene la vigilancia de ríos y rieras después del episodio extraordinario de lluvias intensas de este sábado en Catalunya, en un día en el que el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 945 llamadas relacionadas con las tormentas.

Un frente de lluvias violentas deja registros inéditos en Catalunya: 26 litros en 5 minutos Un frente de lluvias violentas que ha cruzado de madrugada la mitad norte de Catalunya, con granizo y fuertes rachas de viento, ha dejado registros inéditos, como los 26,1 litros por metro cuadrado en 5 minutos en La Quar (Barcelona), sin que consten incidencias graves. Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada desde el pasado jueves por la noche la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas hasta la noche de este sábado en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya. Según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durante esta pasada madrugada se han registrado dos tormentas violentas en el norte de Cataluña, que han circulado con celeridad de oeste a este y que han dejado intensidades torrenciales en muy poco tiempo.

Maximas acumulaciones Castellbisbal ha registrado la mayor intensidad de lluvia de este sábado (con 96,6 mm acumulados), seguido de Sant Cugat del Vallès (54,9), La Quar (51,4), Fornells de la Selva (51,2) y Terrassa (51).

El Parque Fluvial del Besòs se cierra por desbordamientos y Protecció Civil pide precaución cerca de ríos y rieras Protecció Civil ha hecho un llamamiento a la precaución de la ciudadanía especialmente en las zonas próximas a los ríos y rieras después de las intensas lluvias que han afectado el litoral central de Catalunya. En declaraciones a la ACN, la subdirectora del servicio, Imma Solé, ha explicado que las comarcas más afectadas han sido el Anoia, el Vallès Oriental, el Barcelonès y el Maresme. Por lo tanto, ha pedido especial vigilancia en las zonas próximas a los ríos Llobregat y Besòs, incluso aunque haya dejado de llover.

Illa pide "máxima precaución" y evitar las zonas inundables tras las intensas lluvias El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía y que eviten las zonas inundables tras las intensas lluvias que han afectado a Catalunya. A través de las redes sociales, el jefe del ejecutivo catalán asegura que está "muy pendiente" de las afectaciones provocadas y ha instado a seguir las recomendaciones de Protección Civil.