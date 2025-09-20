Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias intensas este domingo

Relámpago sobre Barcelona

Relámpago sobre Barcelona / Alfons Puertas

Jose Real

Víctor Vargas Llamas

Barcelona
Protecció Civil ha activado el plan INUNCAT para este domingo ante la previsión de fuertes lluvias en prácticamente toda Catalunya.

Se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

