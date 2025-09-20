Día mundial de la enfermedad
Cuando Charo rescató a Carlos, su exempleado con alzhéimer: "No tenía a nadie y había que actuar"
Carlos, de 81 años, con la enfermedad ya avanzada, vivía con su mujer, enferma también, en una situación extrema
La encargada de la confitería en la que el hombre había trabajado se movilizó para llevarlo a un centro de mayores
Catalunya desarrolla el primer biomarcador del mundo que anticipa qué pacientes con deterioro cognitivo leve tendrán alzhéimer
"Era un máquina y lo hacía todo. Nuestra casa es famosa por las milhojas de merengue. Y Carlos hizo muchísimas. Me enseñaba con paciencia, para que yo pudiera aprender. Fue confitero desde muy pequeñito. Empezó en los hornos". Desde Valencia, donde pasa unos días de vacaciones, Charo Martínez reconstruye la historia de Carlos Marquina –él ya no puede hacerlo–, quien fue su empleado durante años en la Confitería Ros, en Pilar de la Horadada, Alicante. Un establecimiento de larga tradición familiar del que ella misma se encarga. Y recuerda, también, cómo hace poco menos de dos años, removió cielo y tierra para que el pastelero, con alzhéimer y en situación de extrema vulnerabilidad, sin nadie que le atendiera, pudiera recibir atención en una residencia.
Es esta la historia de cuando Charo, 57 años, rescató a Carlos, que parte de su vida trabajó en el negocio de la familia Ros, regentado por su suegro, de la quinta del pastelero. En la fábrica, en la tienda... "Hubo un momento en que salió y corrió por el resto de España, pero luego volvió otra vez a la casa, y ha sido siempre el confitero hasta que se jubiló. Mi suegro fue padrino de su boda. Había una amistad muy, muy profunda. Yo lo conocí cuando me casé y empecé a formar parte de la familia. Siempre nos hemos tenido mucho cariño", relata la mujer.
Un día, entre unos y otros, comenzaron a ver que, cuando les visitaba –porque Carlos siempre volvía a la pastelería, incluso cuando, ya con la enfermedad, se escapaba por las noches–, el hombre, que ahora tiene 81 años, empezaba a fallar. A ponerse, primero, repetitivo. Luego, ya, alborotado. "Llegó un día a la confitería fuera de sí, sin cordura. Yo he vivido con problemas mentales muchos años, tengo una hija con discapacidad. Enseguida me alerté. Fui a llevarlo a casa porque estaba totalmente desorientado", cuenta Charo.
Una situación crítica
Es ahí donde su papel fue crucial. El anciano, en casa, tenía una situación crítica: "La mujer, enferma de cáncer, no podía comprender qué le ocurría a su marido. Los vecinos empezaron a darme información de que había que actuar, que había que sacarlo de la casa, que no estaba en condiciones". El matrimonio no tenía a nadie más. "Era una situación tremenda. Había un descuido tanto de uno como del otro. No había alimentación, no había medicación, no había control médico, no había higiene, no había nada. Habría terminado mal".
Charo puso el cuadro en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. "Me pidieron ayuda para entrar en la casa. Se portaron muy bien y, al final, le dieron una plaza en un centro de mayores para que lo cuidaran". Para la jefa de Carlos eso supuso un consuelo. "Yo, además de llevar la confitería, estaba cuidando a mi marido, enfermo de ELA, que ya ha fallecido. Y tengo una hija también con discapacidad que necesita cuidado. Para mí era imposible atenderle", asume.
Alivio
"Le tengo mucho afecto, he trabajado muchos años con él, hemos tenido muy buena relación, nos teníamos mucho cariño mutuamente. Él era una persona siempre muy amena y muy querida en la casa: sabía que había que actuar", explica. Hoy, Charo sigue visitando a Carlos en la residencia del Grupo Casaverde. Ya no recuerda nada de aquellos días en el obrador en el que se afanaban con las milhojas de merengue. Su especialidad.
"Intento ir a verlo con cierta frecuencia, y le hablo. Casi ya no se acuerda de nadie, solo de su madre. Pero a mí me dice: 'Ay, mi jefa'. Se ha quedado con la fijación. Realmente me alegro de que le estén cuidando. Hasta, a su manera, ha hecho amistad dentro de la residencia. Está contento y eso me alivia".
