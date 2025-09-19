El Govern ensaya en Vic la ventanilla única para agilizar el reconocimiento de la dependencia

Las conselleries de Drets Socials y de Salut han puesto en marcha un plan piloto en Vic para agilizar la valoración de los grados de dependencia, que actualmente se sitúa en un plaza de alrededor de un año, y han creado una ventanilla única para canalizar todo el proceso. A partir de finales de octubre, los usuarios tendrán un profesional de referencia del CAP o de los servicios sociales que hará el seguimiento.

La consellera de Drets Sociachos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha destacado que el Govern es consciente de que este es un trámite "excesivamente burocrático" y que la ventanilla única supondrá un "cambio de paradigma" donde los servicios de salud y los sociales trabajarán conjuntamente. El plan piloto también se pondrá en marcha en Castelldefels con la intención de que, si funciona, se extienda a toda Catalunya.

El CAP o los servicios sociales se encargarán tanto de la valoración del grado de dependencia como de elaborar los planes individuales PIA

Martínez Bravo, ha explicado que la ventanilla única social y sanitaria permitirá dar respuesta al proceso "completo" de reconocimiento de la dependencia. De esta manera, y elaborados por equipos multidisciplinares con formación específica en dependencia, profesionales de los dos CAP de la ciudad y de los servicios sociales se encargarán tanto de la valoración del grado de dependencia (grado I, II o III) como de la elaboración del llamado PIA. Este documento es un plan individual de autonomía, donde se hace una propuesta concreta al usuario del servicio o prestación que le corresponde y el cálculo económico correspondiente, una vez valorado el grado de dependencia.

Hasta ahora todo se atendía en circuitos completamente separados de la atención sanitaria. La consellera ha explicado que, con este cambio, a partir de ahora las personas podrán acudir también a su médico de familia o a la enfermera e iniciar allí mismo el proceso de reconocimiento. "Con este cambio de paradigma, se sitúa a la persona en el centro y se la acompaña en la toma de decisiones teniendo en cuenta su situación, necesidades, preferencias, recursos y los servicios disponibles", ha explicado la consellera.

Martínez Bravo ha destacado que se ha escogido Vic, uno de los dos lugares donde se pone en marcha la prueba piloto, porque es una zona "con una larga tradición en la suma de recursos sociales, sanitarios y comunitarios". "Estos centros actúan como laboratorios de innovación", ha dicho la consellera, quien ha resaltado la autonomía y la capacidad de coordinación con los servicios sociales básicos.

Además de la creación de la ventanilla única, el cambio también supone la integración del conocimiento clínico en la valoración de la dependencia. Por ejemplo, el grado III de dependencia se podrá reconocer directamente a partir de informes médicos cuando exista una pérdida significativa de autonomía física, mental o intelectual acreditada.

En Vic actualmente hay casi 400 personas que han iniciado el trámite para dirimir qué grado de dependencia les corresponde y están pendientes de una resolución.