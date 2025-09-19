El superordenador de Barcelona pondrá a prueba un sistema pionero de respuesta a catástrofes naturales en el Simulacro Nacional de México

Este viernes se cumplen 40 años del gran terremoto de México de 1985, un evento de magnitud de 8,1 que dejó más de 10.000 muertos, decenas de miles de heridos y más de 250.000 personas sin hogar. Cuatro décadas más tarde, en esta misma fecha, el gobierno mejicano planea realizar un simulacro a escala nacional para poner a prueba los protocolos en caso de que se produzca un evento similar. El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) se sumará a la prueba poniendo en marcha un sistema pionero de respuesta a catástrofes naturales que permitirá, entre otros, producir mapas en alta resolución en cuestión de minutos para identificar así regiones con mayor probabilidad de daños en infraestructuras y a reducir el tiempo de reacción de los equipos de rescate. "Este tipo de protocolos pueden contribuir a mitigar riesgos ante fenómenos naturales como terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas o inundaciones", explican los impulsores de este proyecto.

El simulacro tendrá lugar este viernes a las 12 (hora local mejicana, el equivalente a las 20 hora peninsular española). En ese momento, pondrá en marcha toda la operativa del sistema nacional de emergencias ante un terremoto magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán (mientras que en otras zonas del país se enviarán alertas por huracán, incendio y tsunami). En ese momento se enviarán mensajes de emergencia a más de 80 millones de teléfonos y se harán sonar alarmas en todo el país para indicar a la población que evacúe sus hogares, escuelas y centros de trabajo y se dirijan a las áreas seguras previamente designadas. También se enviará una señal de alerta con datos del seísmo al superordenador barcelonés y desde ahí, siguiendo una dinámica real, se pondrá en marcha un protocolo de emergencia para evaluar el daño de una eventual catástrofe.

Durante el simulacro se movilizará un equipo multidisciplinar compuesto por físicos, ingenieros, informáticos, sismólogos y geofísicos, así como 55 nodos del Marenostrum5, para realizar una simulación en tiempo real de las áreas afectadas

Según explican los responsables de este proyecto, en ese momento en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center se movilizará un equipo multidisciplinar compuesto por físicos, ingenieros, informáticos, sismólogos y geofísicos. El Marenostrum 5, uno de los superordenadores más potentes de Europa, cederá de forma casi instantánea un total de 55 nodos de computación al equipo y, gracias a su gigantesca capacidad de cálculo y ejecución, en cuestión de minutos se enfocarán todos sus recursos a generar un mapa de alta resolución del territorio afectado por el seísmo que abarcará hasta 700 kilómetros de superficie y 150 kilómetros de profundidad. Estos datos permitirán saber casi en tiempo real cuáles han sido las zonas más afectadas por el desastre, incluso en contextos en que se podrían verse afectadas las comunicaciones, para ayudar así a priorizar las tareas de rescate.

Protocolo computacional de emergencia

Será la primera vez que se ponga a prueba un experimento de este estilo en Europa. Sobre todo en cuanto a la "asignación excepcional de recursos computacionales" en contextos de emergencia, algo que podría ser clave para dar respuestas inmediatas a catástrofes naturales de gran envergadura. Según explica Sergi Girona, director de Operaciones del Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el superordenador de Barcelona será uno de los primeros centros europeos en testar un protocolo de "computación urgente" en el que, por primera vez, "el mismo sistema parará de manera automática la ejecución de procesos en curso para dar paso a tareas urgentes relacionados con la respuesta a la emergencia, sin demora ni intervención de operadores".

El protocolo podría utilizarse ante "catástrofes de un gran potencial impacto" como terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas o inundaciones

"Este ensayo nos permitirá probar los flujos de computación urgente ante desastres naturales como un terremoto y, además, nos ayudará a testar una operativa que podríamos ofrecer de forma operacional en un futuro", explica Marisol Monterrubio Velasco, investigadora mexicana del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y responsable científica del ensayo, quien también recuerda que este tipo de protocolos, una vez puestos a punto, también podrían ser útiles frente a "catástrofes de un gran potencial impacto" como terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas o inundaciones.