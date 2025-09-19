Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 18 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 26, 32 y 42 y las estrellas 9 y 12.
El código del Millón ha sido el TCF03642.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords