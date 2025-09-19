Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

La portada del 20 de septiembre de 2025

La portada del 20 de septiembre de 2025 / R

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  4. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  5. Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
  6. Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
  7. La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
  8. Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords

Sorteo Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 19 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 19 de septiembre de 2025

Miguel Polo, presidente de la CHJ, tras ocho horas ante la jueza: "Por supuesto que no hubo apagón informativo"

Miguel Polo, presidente de la CHJ, tras ocho horas ante la jueza: "Por supuesto que no hubo apagón informativo"

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, reprende a Sánchez por la falta de financiación de la ley: "Te has reído en la cara de todas las personas"

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, reprende a Sánchez por la falta de financiación de la ley: "Te has reído en la cara de todas las personas"

Abierta la subasta de vehículos de lujo incautados a los narcos: "Los precios son casi de chatarra"

Abierta la subasta de vehículos de lujo incautados a los narcos: "Los precios son casi de chatarra"

Los fallos en las pulseras para maltratadores desnudan las grietas en el sistema de protección de las víctimas

Los fallos en las pulseras para maltratadores desnudan las grietas en el sistema de protección de las víctimas

"Lo tenía todo para ser feliz y aun así no podía más": lo que había detrás de este caso real

"Lo tenía todo para ser feliz y aun así no podía más": lo que había detrás de este caso real