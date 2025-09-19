Accidente de tráfico
Muere la conductora de un camión en un accidente en la AP-7 en Borrassà (Girona)
El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido norte
Dos motoristas pierden la vida en accidentes en Terrassa y Lleida
Tony Di Marino
Una conductora ha muerto este viernes por la tarde en un accidente en la autopista AP-7 a su paso por Borrassà. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 28,9 cuando, por causas que aún se están investigando, el camión que conducía ha chocado con otro. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17:30 horas. La víctima mortal es la conductora de uno de los camiones, de matrícula rumana.
A raíz del accidente, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido norte, donde se registran unos seis kilómetros de retenciones.
Con esta ya son 107 las víctimas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2025, según datos de Trànsit.
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords