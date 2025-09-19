Muere la conductora de un camión en un accidente en la AP-7 en Borrassà (Girona)

Una conductora ha muerto este viernes por la tarde en un accidente en la autopista AP-7 a su paso por Borrassà. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 28,9 cuando, por causas que aún se están investigando, el camión que conducía ha chocado con otro. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17:30 horas. La víctima mortal es la conductora de uno de los camiones, de matrícula rumana.

A raíz del accidente, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido norte, donde se registran unos seis kilómetros de retenciones.

Con esta ya son 107 las víctimas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2025, según datos de Trànsit.