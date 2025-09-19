Los másteres universitarios abren la puerta a la Inteligencia Artificial

Casi nueve de cada diez estudiantes universitarios (89%) utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA), sobre todo, las que resuelven consultas y generan conversaciones. El 44% las usa varias veces a la semana y un 35% lo hace de forma diaria, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), publicado el pasado mayo. A pesar de que la mayoría de universidades emplean herramientas de IA generativa para la docencia, básicamente para generar contenido y facilitar la investigación, solo el 34% de los alumnos considera que ha recibido formación específica por parte de su facultad para aprender a usar las herramientas de IA. Este porcentaje tiene sus días contados. "Es necesaria la alfabetización en IA en los campus. Debemos trasladar a todos los estudiantes saberes básicos de esta tecnología, con independencia del área de conocimiento. Partiendo de la cautela e incluyendo, por supuesto, un punto de vista crítico. Es muy importante que sepan contrastar información", explica Robert Clarisó, referente docente en IA en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La IA está entrando ya en los grados, incluso como materia de estudio. La UOC ha incluido una nueva asignatura optativa sobre herramientas de IA en el grado de Multimedia. Y en Madrid, los alumnos de primer curso de Periodismo de la Carlos III estudiarán este año otra disciplina nueva: Periodismo e Inteligencia Artificial. En la misma línea, los másteres están dando la bienvenida a la tecnología de última generación, “esencial para el futuro laboral de los egresados”, según el informe de CYD. Un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie confirma que la base de cotización media -que viene determinada por el salario- es un 11% superior en los que cursan un máster frente a los que solo tienen el grado.

La Escuela de Informática de Barcelona (UPC), la Escuela de Ingeniería de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Facultad de Matemáticas de la Universitat de Barcelona (UB) han unido fuerzas para un máster interuniversitario en IA. Sus responsables aseguran que proporciona "una base sólida y conocimientos avanzados" sobre la Inteligencia Artificial, uno de los campos más valiosos y prometedores de las tecnologías de la información. El objetivo es formar a profesionales “altamente cualificados” y con los conocimientos y los valores necesarios para “resolver problemas complejos, desarrollar tareas de responsabilidad en empresas o iniciar actividades de investigación”, habilidades muy solicitadas en el mercado laboral.

IA y Derecho

También el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona oferta para este curso un máster en IA y Derecho para especializar a los letrados en las obligaciones y derechos de los desarrolladores y usuarios, así como la protección de datos y las responsabilidades legales. Además de módulos teóricos, el máster incluye talleres prácticos para familiarizarse con las herramientas de IA.

UNIR (Universidad en Internet) arranca el próximo mes de noviembre un máster en IA de 60 créditos (el equivalente a un año académico) con el foco en cinco ejes: aprendizaje automático, aprendizaje profundo, planificación, procesamiento del lenguaje natural y visión computarizada. El requisito es tener una titulación en Ingeniería Informática, Telemática o Ciencias Matemáticas o Computación y contar con dos años de experiencia laboral. El campus 'online' tiene, además, otros cinco másteres de IA para otros sectores profesionales, desde la ciencia de datos hasta el sector financiero o la ciencia del comportamiento.

Lenguas

Los másteres de IA no solo tienen la mirada puesta en el campo científico. La Autónoma de Madrid (UAM), dentro de su centro de formación permanente (nombre con el que se conocen los másteres propios, los que no son oficiales o habilitantes para ejercer una profesión, como la abogacía o la psicología sanitaria), comienza en octubre a impartir el máster en Lenguaje e Inteligencia Artificial para los egresados de estudios de lingüística y lenguas. La formación, que sirve de puente entre lo lingüístico y lo tecnológico, brinda al estudiantado oportunidades laborales como especialistas en lingüística computacional y también en la aplicación de herramientas digitales a su trabajo. La Autònoma de Barcelona (UAB) comenzará en octubre la segunda edición del máster en IA y Derecho digital, que finalizará en julio de 2026.

La arquitectura en la era digital, los sistemas energéticos distribuidos, las tecnologías biomédicas, la industria 4.0 o la ingeniería del agua son otros de los campos emergentes que, al igual que la IA, están abriéndose paso en los campus. La UPC -que dispone de 96 másteres, 50 de ellos en inglés- ha levantado el telón de cinco nuevos este curso con el objetivo de impartir "formación especializada en sectores con una alta demanda de profesionales cualificados".