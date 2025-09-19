El dragón azul: por qué ha vuelto, cómo es y dónde habita principalmente

Hacía por lo menos tres siglos que en España nadie tenía constancia del dragón azul. No obstante, desde hace dos veranos, este curioso organismo venenoso ha reaparecido en la costa mediterránea. Primero, se avustó en las aguas de Alicante y, al año siguiente, en Canarias y Mallorca. Este año, durante el mes de agosto, se cerró una playa de Cádiz por su presencia. Y hace apenas una semana, la bandera roja tuvo que ondear en Tamarit (Tarragona) porque se detectaron ejemplares.

¿Pero qué es un dragón azul (Glaucus atlanticus)? Se trata de un pequeño gasterópodo de un color azul y plata muy llamativo. Apenas mide unos centímetros de longitud y suele flotar boca abajo gracias a una burbuja de aire que retiene en su estómago y se deja llevar por las corrientes oceánicas, lo que explica su aparición repentina en playas alejadas entre sí.

Morfología y taxonomía





Morfología del Dragón azul / Andrea Hermida-Carro

Nombre científico: Glaucus atlanticus

Clase: Gastropoda

Familia: Glaucidae Tipo: Nudibranquio (babosa marina)

Tamaño: 3-5 cm en promedio

Peculiaridad: Camuflaje invertido

Hábitat





. / Andrea Hermida-Carro

Normalmente habita zonas tropicales o con aguas templadas y que es muy rara de ver en el litoral mediterráneo. No obstante, los expertos señalan que su reaparición en el Mediterráneo parece estar vinculada a cambios en las corrientes marinas y a un aumento de las temperaturas del agua.

El dragón azul no es la única especie que hace décadas era inusual en las playas mediterráneas y que cada vez es más habitual.

Dónde ha aparecido

De momento, ya se ha observado en cinco comunidades autónomas distintas (sin tener en cuenta las Canarias, donde es más habitual).

3 centímetros

A pesar de lo que se podría pensar al leer su nombre y ver una fotografía, es un organismo casi imperceptible, de entre 3 y 5 centímetros.

El ancho de una goma de borrar El diámetro de un tapón de botella

La picadura

No obstante, pese a su belleza, es un animal peligroso. Se alimenta de organismos urticantes como la carabela portuguesa y otras medusas concentra en su cuerpo las toxinas de sus presas, que luego puede liberar con mayor intensidad.

Su picadura provoca fuertes dolores, inflamación y reacciones cutáneas, aunque no suele ser mortal. Los expertos recomiendan no tocarlo bajo ningún concepto y alertar a los servicios de socorrismo en caso de hallazgo.

Curiosidades



