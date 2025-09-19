José Manuel Felices, doctor, explica qué debes hacer si te atragantas y estás solo: "Una llamada silenciosa puede salvar tu vida"

Atragantarse solo es una situación límite en la que cada segundo cuenta. Por ello, el médico José Manuel Felices, conocido por mostrar consejos de urgencias en Instagram, detalla qué pasos seguir y cómo ganar tiempo hasta que lleguen los servicios sanitarios para salvarlo.

Según el doctor, el primer paso es examinar si existe capacidad para expulsar el alimento: "Lo primero es valorar si podemos toser o no. Si podemos toser, intentaremos hacerlo lo más fuerte posible". Sin embargo, si esta situación no es posible, podemos estar en un momento delicado. "Si no podemos toser, nuestra vía aérea está bloqueada. Estamos en grave peligro", explica el experto en salud.

Evitar errores comunes

En esas circunstancias, Felices afirma que no conviene perder minutos muy importantes buscando alternativas que no resuelven la emergencia. "Mandar mensajes por WhatsApp o ir a casa del vecino puede hacernos perder un tiempo muy valioso", advierte el médico.

Asimismo, el consejo es claro y conciso: "Lo más eficiente que puedes hacer con el poco tiempo que tienes es llamar al 112. Aunque no puedas hablar, los smartphones modernos envían automáticamente al 112 tu ubicación".

El recurso salvador

Mientras llega la asistencia, el doctor detalla que existe una técnica que puede marcar la diferencia en estas situaciones: "Mientras llega el servicio de emergencias, puedes intentar salvarte a ti mismo con la Automaniobra de Heimlich [procedimiento de emergencia utilizado para eliminar cuerpos extraños, como trozos de comida o pequeños objetos, que bloquean la tráquea]".

Es decir, la técnica consiste en localizar la zona sin hueso bajo el esternón. "Cerramos el puño, ponemos la mano encima y empujamos en forma de J hacia adentro y hacia arriba. Si necesitas más fuerza, apóyate contra un borde firme y empuja hacia arriba", explica Felices.

Un último método

En el peor de los escenarios, en estos casos, el experto recuerda que incluso la llamada sin voz al teléfono de emergencias puede convertirse en la salvación. "Si pierdes la conciencia, una llamada silenciosa puede salvar tu vida", sentencia el médico.