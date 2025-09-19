Educación en Catalunya
Los docentes de Terres de Ebre denuncian las condiciones "extremas" de calor en las aulas
Exigen al Departament "medidas urgentes e inmediatas" y un plan "estructural y a largo plazo" para adaptar los edificios a la "realidad climática" del territorio
Acabar el curso con aulas a 32ºC: el plan de climatización de Catalunya se queda corto ante el calor extremo
Los docentes de las Terres de l’Ebre han denunciado las condiciones “extremas” de calor que se viven en las aulas de los centros educativos del territorio. En un comunicado, aseguran que los termómetros “superan con creces” los límites recomendados por la normativa de prevención de riesgos laborales y para unas condiciones “óptimas” de aprendizaje.
Al mismo tiempo, alertan de que la situación pone “en riesgo” la salud del alumnado y del profesorado, “con síntomas frecuentes de mareos, cansancio y dificultad de concentración”. Todo ello, añaden, genera una situación que afecta “gravemente” a la calidad educativa, ya que resulta “muy difícil” mantener un ritmo de trabajo pedagógico “adecuado”.
En el texto, el profesorado exige al Departamento de Educación “medidas urgentes e inmediatas” para mitigar los efectos del calor, un plan “estructural y a largo plazo” para adaptar los edificios a la “realidad climática” de las Terres de l’Ebre, y “flexibilidad organizativa” ante olas de calor.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords