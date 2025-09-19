Los docentes de Terres de Ebre denuncian las condiciones "extremas" de calor en las aulas

Los docentes de las Terres de l’Ebre han denunciado las condiciones “extremas” de calor que se viven en las aulas de los centros educativos del territorio. En un comunicado, aseguran que los termómetros “superan con creces” los límites recomendados por la normativa de prevención de riesgos laborales y para unas condiciones “óptimas” de aprendizaje.

Al mismo tiempo, alertan de que la situación pone “en riesgo” la salud del alumnado y del profesorado, “con síntomas frecuentes de mareos, cansancio y dificultad de concentración”. Todo ello, añaden, genera una situación que afecta “gravemente” a la calidad educativa, ya que resulta “muy difícil” mantener un ritmo de trabajo pedagógico “adecuado”.

En el texto, el profesorado exige al Departamento de Educación “medidas urgentes e inmediatas” para mitigar los efectos del calor, un plan “estructural y a largo plazo” para adaptar los edificios a la “realidad climática” de las Terres de l’Ebre, y “flexibilidad organizativa” ante olas de calor.