Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán

El pasado 7 de septiembre se detectó en aguas próximas a Barcelona un ejemplar de mero (Epinephelus marginatus) con claros síntomas compatibles con la infección por betanodavirus, también conocida como necrosis nerviosa viral (VNN), una enfermedad que está provocando desde hace unos años brotes de mortalidad de peces en el Mediterráneo. El hallazgo fue posible gracias a la señalización de un miembro de la Associació de Pesca Submarina (APS) de Barcelona, que hizo llegar el ejemplar al Servicio de Diagnóstico Patológico de Peces de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Posteriormente, se remitieron muestras del pez al laboratorio de referencia europeo para esta enfermedad, donde se ha confirmado mediante técnicas moleculares (qPCR) una muy alta presencia del virus en el encéfalo del animal.

Los expertos afirman que este hallazgo, el primero de este año pero que sigue un largo rastro de detecciones anteriores, confirma inequívocamente el avance de este virus en aguas del litoral de Catalunya. Desde hace unos años, este betanodavirus está provocando brotes de mortalidad de meros, así como de otras especies de peces, por todo el Mediterráneo, con brotes especialmente graves en Grecia, el sur de Italia, España y también recientemente en las Azores. En España, este virus ya había producido brotes anteriormente en las Islas Baleares, y hace pocos años se habían detectado brotes en la costa de la península, con un avance progresivamente hacia el norte que produce mortalidades muy importantes de meros en reservas naturales como Cabrera o Columbretes.

Red de seguimiento

Ante este escenario y el riesgo de extensión y de nuevos brotes que supone la presencia confirmada de casos de esta enfermedad, especialmente agravado por la anomalía térmica detectada desde finales de verano en el agua de mar en las costas de Cataluña, la UAB y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) han puesto en marcha una red permanente de alerta y recogida de muestras para identificar de manera ágil los casos y seguir la evolución de esta enfermedad en nuestra región. Francesc Padrós y Maria Constenla, investigadores de la UAB y también responsables del seguimiento, remarcan que "la identificación y el seguimiento de los brotes y la caracterización del virus son críticos para poder establecer planes de contención, especialmente en aquellas zonas muy sensibles, con alta densidad de ejemplares".

"Este caso demuestra la importancia de mantener una red activa de observadores, como submarinistas o pescadores recreativos, que permiten detectar de manera muy anticipada potenciales brotes", destaca también Valerio Sbragaglia, investigador del ICM-CSIC y uno de los responsables del seguimiento, quien destaca que la colaboración ciudadana y la respuesta de las administraciones son clave para monitorizar el estado de salud de las poblaciones de peces y estar preparados para responder de forma rápida ante posibles brotes que pongan en riesgo la biodiversidad marina.