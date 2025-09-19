La demanda de cursos de posgrado en Psicología crece un 6%

La pandemia revalorizó la importancia de la salud mental, que, por fin, está dejando de ser un asunto tabú. Tras décadas de una injusta mala fama en los campus, el grado Psicología está ahora mismo entre los más solicitados del sistema universitario catalán, después de Administración y Dirección de Empresas. Además, la demanda de cursos de posgrado en Psicología está creciendo alrededor de un 6%.

"La formación en Psicología no solo crece sino que se orienta hacia uno de los grandes retos actuales: la atención a la salud mental de los jóvenes" — Eva Fanjul, Instituto Superior de Estudios Psicológicos

Una vez terminado el grado, los psicólogos tienen que seguir formándose si quieren tratar pacientes. Una opción es la psicología clínica, para la que hace falta el posgrado del PIR (Psicólogo Interno Residente), un programa a semejanza del MIR de los médicos. Con una duración de 4 años, es el título que permite trabajar en la sanidad pública. La otra opción es el máster en Psicología general sanitaria, que dura entre uno y dos años y es el obligatorio (habilitante) para trabajar en una consulta privada y tratar pacientes.

Presencial más que online

La oferta de los estudios de posgrado incluye titulaciones propias de otros centros. Con sedes en Barcelona, Madrid y València, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) afirma que los cursos de posgrado en Psicología han crecido, solo en un año, un 6%. La estadística revela un "fuerte repunte" de la modalidad presencial, elegida por el 65% de los participantes frente al 58% de 2024. Así lo demuestran los datos del campus internacional de verano del ISEP, un programa intensivo estival para la actualización profesional que este año ha reunido, en su edición número 25, a estudiantes y profesionales de 12 países.

Las áreas con mayor demanda siguen siendo la sexología y terapia de parejas, la psicoterapia cognitivo-conductual de tercera generación, la neuropsicología educativa y del desarrollo y la gestión de las organizaciones.

Prevención del suicidio

Otras especialidades están emergiendo con fuerza. Sobre todo, la prevención integral del suicidio en población infantojuvenil. En 2021 se suicidaron en España 53 jóvenes entre 15 y 19 años. En 2022 fueron 75. El 15,7% de los adolescentes españoles entre 14 y 17 años confiesan que han intentado suicidarse, según un reciente estudio coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y publicado en la revista 'Frontiers in Psycology'. Uno de cada cinco jóvenes (19,8%) ha barajado la idea de quitarse la vida mientras que casi el 30% admite haberse autolesionado, es decir, hacerse daño de manera voluntaria. Esta última conducta -radicalmente diferente al intento de quitarse la vida- es la expresión de un malestar emocional, una experiencia desagradable que el chaval o chavala es incapaz de gestionar, asumir y aceptar.

“Actualmente hay una demanda brutal de profesionales de la psiquiatría y la psicología para los jóvenes. Los chavales lo están pasando muy mal, se lo quedan todo dentro y no ven apoyo fuera”, reconoce el psiquiatra Enric Armengou, autor de ‘Romper el silencio’, un manual dirigido a las familias que buscan respuestas y reflexiones sobre el suicidio juvenil.

Atención mental a jóvenes

“Los datos confirman que la formación en psicología no solo crece, sino que se orienta hacia los grandes retos actuales: la atención a la salud mental de los jóvenes y la incorporación de tecnologías a la práctica clínica”, subraya Eva Fanjul, responsable del campus del ISEP. La especialista recuerda que, en España, hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy por debajo de la media europea (18). “Aunque en los últimos cinco años las plazas PIR se han incrementado un 45%, el número sigue siendo insuficiente”, asegura. “El interés creciente por programas de especialización refleja la brecha existente y la necesidad de reforzar la formación y la incorporación de nuevos perfiles al sistema sanitario”, concluye.

Especialización

La Universitat de València (UV) comenzará en febrero del año que viene a impartir -de manera online y con una duración de tres meses- el posgrado de Experto universitario en Psicología Jurídica y Forense (para los profesionales que trabajan en un juzgado). Otros títulos propios son el de Experto en Trastornos emocionales, Neurocrimilogía y Trastornos alimentarios. A diferencia de los másteres (programas de formación que tienen entre 60 y 120 créditos), los cursos de posgrado de especialización son mucho más cortos (15 créditos). En la Autònoma de Barcelona existen hasta diez cursos de especialización relacionados con la Psicología, desde la Psicología forense hasta los trastornos mentales perinatales (los relacionados con la maternidad) o la conducta suicida.