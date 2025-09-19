Conciliación familiar
Cori, maestra de Educación Infantil, compara la conciliación familiar en Europa: "¿Cómo sería tener la infancia como prioridad?
Las madres españolas, a la cabeza en ansiedad y agotamiento en la UE: el 78% están sobrecargadas
Nuevos permisos parentales en España: Cómo pedirlo, desde cuándo y a quién beneficia
Cloe Bellido
La conciliación familiar se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y laborales de nuestro tiempo. Cada vez más personas buscan un equilibrio entre su vida personal y profesional, pues los cuidados dentro de una familia, tanto hacia los hijos como hacia padres o personas dependientes, son muy importantes.
En España, desde este año, el permiso por nacimiento y cuidado de un menor es de 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores y de 32 semanas para las familias monoparentales. Dos de estas semanas se pueden disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años.
Dificultades de conciliación
Las seis primeras semanas se disfrutan de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del nacimiento del bebé o en caso de adopción. Las once semanas restantes (más las dos flexibles) se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos o interrumpidos.
Unos permisos que, para muchos, siguen siendo insuficientes. Cori, maestra de Educación Infantil y divulgadora en redes sociales, asegura que España está entre los países con más dificultades de conciliación de Europa junto a Italia, Grecia y Portugal. "No solo por permisos sino por jornadas laborales muy largas y costes elevados de la crianza", explica.
Países con mejores condiciones
Es por ello que Cori elabora una lista con los cuatro países europeos con mejores condiciones para la conciliación. Se centra solo en los países con condiciones equiparables para ambos progenitores, como ocurre en España. En países como Lituania, Estonia o Hungría las madres tienen más de un año de permiso remunerado pero los padres gozan de menos de 30 días.
Noruega
Les dan a escoger entre 24 semanas remuneradas al 100% o 29 al 80% y cada progenitor tiene un mínimo obligatorio de entre 15 y 19 semanas.
Suecia
34 semanas remuneradas para cada progenitor al 80% y 90 días intransferibles.
Finlandia
160 días laborables, unos 7 meses y medio, al 70 o 90% de remuneración.
Islandia
Para la profesora, Islandia es el país que ofrece mejores condiciones, el líder europeo en igualdad. 6 meses cada progenitor, intransferibles y cobrando el 80% del salario.
