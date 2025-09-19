Catalunya cierra el verano con 28 muertos y 145 heridos por ahogamiento en playas, piscinas y pantanos

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, lo que se considera la temporada de baños del verano, se han producido 28 muertos ahogados en playas, piscinas y aguas interiores de Catalunya según datos de Protecció Civil de la Generalitat. En concreto, en las playas han muerto 20 bañistas cuando el año pasado fueron 17 y hace dos años 25. En cambio, en las piscinas este año murieron 4 personas y el año pasado 7. Este verano han fallecido otras cuatro personas en ríos y embalses catalanes.

La mayoría de los ahogamientos mortales se producen en las playas entre personas adultas, muchas de ellas de edad avanzada. En cambio, los niños y adolescentes son víctimas de casi 4 de cada 10 ahogamientos mortales en piscinas. Por eso Protecció Civil insta a que los adultos supervise siempre a los menores.

Aunque la temporada de baños comenzó que numerosos ahogamientos en las playas catalanas (7 en junio y 9 en julio) la cifra se redujo en agosto. Los fallecidos se han registrado mayoritariamente en la Costa Brava (7) y la Costa Central (7); seguido de la Costa Daurada (6). Según los datos de los últimos 5 años, el 41% de los ahogamientos han tenido lugar en la Costa Brava; un 34% en la Costa Daurada, y un 25% en la Costa Central.

Del total de víctimas mortales, 6 murieron mientras había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde, y 4 con bandera amarilla. Las otras 7 personas se estaban bañando fuera del horario de vigilancia (antes o después), y en 4 ocasiones en playas sin servicio de vigilancia.

Este verano han muerto 13 hombres y 7 mujeres, una cifra muy similar a la de los últimos 5 años cuando un 78% de las víctimas eran víctimas. En cuanto a la edad de las personas que han perdido su vida en las playas catalanas, 10 tenían más de 65 años; 8 eran adultos hasta 64 años; y 2 han sido menores de edad. A estas cifras se le deben sumar la decena personas que murieron antes y después de la temporada de baños: entre el 1 de enero y el 15 de junio fueron 9 y el 17 de septiembre otra.

Alerta en las piscinas

Pese a que el número de ahogamientos mortales en piscinas ha descendido respecto a otros años, Protecció Civil considera "preocupante" el elevado número de heridos. Este año fueron 28 de los que 22 eran menores de edad. De las cuatro víctimas mortales, dos fueron en piscinas particulares o comunitarias y otros dos en pública. Fueron tres mujeres y un hombre y la mayoría tenía más de 80 años.

En aguas interiores han fallecido cuatro personas (3 en pantanos y una en un río), el mismo número que el verano pasado. Eran cuatro hombres entre 15 y 24 años.

La mayoría de heridos en playas

Esta temporada de baños el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atendido 145 personas por ahogamientos en playas, ríos y piscinas. En el 80% de los casos se ha trasladado a los heridos a un centro sanitario. En las playas se ha contabilizado 74 afectados, en las piscinas 60, en los ríos 6 y en mar abierto una.

Para atender cualquier emergencia el SEM dispone de personal formado y vehículos terrestres y aéreos, como helicópteros, medicalizados que garantizan la asistencia desde el primer momento que se recibe la llamada de auxilio.

Este verano el teléfono de emergencias 112 ha recibido 3.581 llamadas, en su mayoría en Barcelona, relacionadas con 2.339 incidencias en playas mientras que el año pasado fueron 3.118 llamadas por 2.051 incidentes. Barcelona es el municipio con más llamadas de emergencia (402), seguido de Roses (160), Sitges (124), Vilanova i la Geltrú (124), Badalona (123), Lloret de Mar (118), Salou (114), Tarragona (109), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (89) y Torroella de Montgrí (84).

La mitad de las llamadas fue para pedir asistencia sanitaria de una ambulancia mientras que el resto han sido por el estado del mar, rescate de personas, vertidos o incivismo.

Boyas como prueba piloto

Del 15 de junio al 15 de septiembre han ondeado un total de 10.272 banderas verdes en las playas vigiladas de Catalunya, 5.489 amarillas y 771 rojas. La mayoría de banderas rojas durante el verano han sido por fenómenos meteorológicos adversos (tormentas eléctricas), mala calidad del agua sobre todo después de los episodios de lluvia, y por estado del mar y fuerte oleaje.

Además, durante el verano se ha realizado una prueba piloto con una boya inteligente conectada a un sistema de semáforos en Vilanova i la Geltrú con el objetivo de facilitar a los municipios nuevas herramientas para la gestión de la seguridad en las playas de su competencia.

Las farolas lumínicas están conectadas telemáticamente a unas boyas que miden automáticamente las condiciones del oleaje en la zona de baño. Las farolas se encienden automáticamente con los colores semafóricos para indicar si el baño es seguro (verde), es necesario precaución (amarillo) o está prohibido (rojo), de acuerdo con los datos de las boyas sobre el oleaje. Además, el color de la farola puede ser modificado manualmente por el responsable de la playa.

No bajar la guardia

Protecció Civil recuerda que después de la temporada de baños las altas temperaturas invitan a refrescarse en playas, ríos y piscinas. Sin embargo, señalan también que 3 de cada 10 ahogamientos mortales en Catalunya en los últimos años se han producido dentro de este periodo, por eso instan a mantener la prudencia dentro del agua, respetar las indicaciones de seguridad y vigilar a menores y personas ancianas.