Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias el domingo

Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias el domingo. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya indica que el sábado llegarán chubascos dispersos, sobre todo en puntos del litoral y del Pirineo occidental, que podrán ser de intensidad débil o puntualmente moderada.

El grueso de la perturbación llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

El lunes, la lluvia se irá restringiendo a la mitad este de Catalunya y al resto del litoral y prelitoral central, donde también podrán ser fuertes.

Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Ha insistido en que no se deben cruzar ríos, arroyos o barrancos ni acercarse a zonas inundables.