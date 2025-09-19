Meteorología
Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias el domingo
Las precipitaciones comenzarán en la mitad oeste y se extenderán a cualquier punto del país por la tarde
El superordenador de Barcelona pondrá a prueba un sistema pionero de respuesta a catástrofes naturales en el Simulacro Nacional de México
Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias el domingo. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya indica que el sábado llegarán chubascos dispersos, sobre todo en puntos del litoral y del Pirineo occidental, que podrán ser de intensidad débil o puntualmente moderada.
El grueso de la perturbación llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.
El lunes, la lluvia se irá restringiendo a la mitad este de Catalunya y al resto del litoral y prelitoral central, donde también podrán ser fuertes.
Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Ha insistido en que no se deben cruzar ríos, arroyos o barrancos ni acercarse a zonas inundables.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords