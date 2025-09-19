Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias el domingo

Las precipitaciones comenzarán en la mitad oeste y se extenderán a cualquier punto del país por la tarde

El superordenador de Barcelona pondrá a prueba un sistema pionero de respuesta a catástrofes naturales en el Simulacro Nacional de México

Lluvias en Catalunya: lluvia en las calles de Barcelona

El Periódico

Barcelona
Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias el domingo. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya indica que el sábado llegarán chubascos dispersos, sobre todo en puntos del litoral y del Pirineo occidental, que podrán ser de intensidad débil o puntualmente moderada.

El grueso de la perturbación llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

El lunes, la lluvia se irá restringiendo a la mitad este de Catalunya y al resto del litoral y prelitoral central, donde también podrán ser fuertes.

Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Ha insistido en que no se deben cruzar ríos, arroyos o barrancos ni acercarse a zonas inundables.

TEMAS

Crean un dron plegable de 112 gramos que cabe en un bolsillo y se despliega en el aire

Habla la viuda del ganadero asesinado en Asturias: "Necesito ayuda para que no me quiten las vacas"

Tarragona aprueba el plan estratégico de cultura con el horizonte en el año 2033

Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán

Tres detenidos en Tarragona por robar una bolsa de mano en un supermercado e intentar sacar dinero de la tarjeta bancaria

Catalunya registra 318 incidencias por LGTBIfobia en 2024: el triple respecto a 2015 y la mitad en fin de semana

El TSJC avala la eutanasia de Noelia pero admite que el padre puede seguir recurriendo

El insólito momento en que un oso y sus dos crías roban la comida de una familia en Tennessee