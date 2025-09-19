Sucesos
Los bomberos hacen ocho rescates de 'boletaires' en la última semana
Alertan a la población a tener prudencia en las excursiones por las lluvias que se esperan a partir de domingo
Intoxicación por setas: Lo que debemos saber si vamos a ir a cogerlas, o a comerlas
Aunque estamos a las puertas del otoño, el buen tiempo hace que muchas personas salgan de excursión para buscar las primeras setas de la temporada, ya que las abundantes lluvias que se registraron en primavera hacen que puedan aparecer antes estos hongos tan buscados. Sin embargo, hay que tener prudencia cuando se va al bosque a buscar setas, tal y como recuerdan los Bombers de la Generalitat que en la última semana han realizado ocho servicios de busca y rescate de 'boletaires' que se habían perdido tras desorientarse o habían sufrido un accidente.
Además, los bomberos recuerdan que este fin de semana, principalmente el domingo, todo el territorio catalán vivirá un episodio de fuertes lluvias, según la predicción del Servei Meteorològic de Catalunya. Por eso, poden prudencia para evitar situaciones de riesgo y señalan que antes de salir de excursión hay que informarse sobre la previsión del tiempo y las particularidades de la zona que se va a visitar.
Los bomberos recuerdan que es necesario llevar el equipamiento de ropa y calzado adecuado, comida, agua, teléfono móvil cargado y ropa de abrigo. Además, especialmente para los buscadores de setas, se les insta a vestir colores vivos facilitará su localización si se pierden, y se les indica que no deben ir solos, tener claro el recorrido y buscar puntos de referencia para orientarse como caminos, barrancos o el lugar aparcó el coche.
También se insta a ir por barrancos y riachuelos por posibles crecidas y se señala que anochece antes, por lo que siempre se debe planificar llegar al punto de inicio antes de que oscurezca. Para los buscadores de hongos se les remarca que "el desconocimiento y la confusión con especies de setas comestibles de aspecto similar hacen que se produzcan intoxicaciones, algunas incluso mortales. El criterio básico para evitarlas es consumir únicamente aquellas setas que se saben identificar sin lugar a dudas".
Para recibir consejos los excursionistas pueden acudir a la web Temporada de setas, donde puede consultar todos los consejos de seguridad, tipos de setas comestibles y no comestibles e información de servicio para la temporada de setas.
