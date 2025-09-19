CaixaDualiza lanza una nueva edición de la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos innovadores de FP

La fundación CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, asociación que reúne a centros de toda España, han presentado esta mañana en la Escola del Treball de Barcelona la novena edición de la convocatoria de ayudas Dualiza para impulsar proyectos innovadores de Formación Profesional desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras. Desde que la iniciativa se puso en marcha, un total de 36 proyectos de centros de FP de Catalunya han sido seleccionados para desarrollar iniciativas tecnológicas, industriales, agrarias o sociales. Este año, la convocatoria incrementa su dotación hasta los 460.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas.

La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre y los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre. Las ayudas podrán solicitarse a través de la web www.caixabankdualiza.es.

Locales y en red

En esta nueva edición, hay una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 euros) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 euros). La evaluación estará centrada en la innovación, la colaboración, la transferencia de resultados y el impacto en el entorno. También se impartirá una formación adicional y gratuita para que los responsables de los proyectos puedan difundir sus proyectos, su desarrollo y sus resultados. Los objetivos estratégicos de la convocatoria incluyen en esta edición el impulso a la innovación educativa, la sostenibilidad, la actualización del profesorado y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.