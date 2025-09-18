Puertas cerradas y tratamientos a medias: 25 centros de estética desaparecen de un día para otro y "dejan tirados a los clientes"

Con las puertas cerradas y los tratamientos -en algunos casos, ya comenzados y pagados-, a medias. Así se han quedado los clientes tras el cierre de los 25 centros de depilación láser Bedda, repartidos por Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) este jueves. La empresa ha entrado en concurso de acreedores, informa CCOO. Una clausura de centros, dice la OCU, que aconseja como reclamar, que viene a sumarse a las "desapariciones repentinas" de otros centros del sector de la noche a la mañana.

No es la primera vez que clínicas o centros de estética "dejan tirados a los clientes con servicios ya abonados y tratamientos en curso", recuerda la OCU que se remite, entre otros casos, a hace ahora un año cuando más de un centenar de 'Centros Único' de depilación y estética también entraron en concurso de acreedores, dejando los tratamientos a medias.

Recopilar información

OCU aconseja a los afectados recopilar y guardar toda la documentación de la que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas o presupuestos.

También insta a ponerse en contacto con la clínica -la página web de esta empresa está inoperativa y solo aparece un teléfono de contacto- presentando una reclamación por escrito, "dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico".

Si la clínica está cerrada, como es el caso, OCU señala que hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil. Además, recomienda reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc. En caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma.

Anulación de créditos

E importante: si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse "por escrito y de forma fehaciente" al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible, señala la OCU. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentarse una reclamación ante el Banco de España.

Eso sí, OCU advierte que es "difícil" que los afectados puedan recuperar las cantidades reclamadas, ya que "lamentablemente la ley sitúa a los consumidores como los últimos en la lista de acreedores". Reclama que se tomen medidas para evitar que los usuarios queden desprotegidos.

La entidad pide una mejor regulación de la prestación de estos servicios que garanticen los derechos de los usuarios en casos de cierre; que se realicen campañas de inspección y mayores controles y, por último, señala que "es necesaria y urgente una modificación de los procedimientos concursales para que los créditos a los consumidores gocen de privilegio frente al resto de acreedores".