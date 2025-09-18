Protección de Datos suspende en Italia el uso del reconocimiento facial en el aeropuerto de Milán

El reconocimiento facial sigue suscitando dudas. En Italia, el Garante de Datos Personales (GPDP, por sus siglas en italiano) ha publicado este jueves una resolución que confirma la suspensión de la tecnología en el aeropuerto de Milán, en el norte de Italia.

Su conclusión es que ha habido una violación "de la actual normativa europea" en materia de protección de datos personales. La razón es que el mencionado aeropuerto, pese a tener como objetivo "simplificar las operaciones de embarque", no sólo obtuvo datos biométricos, sino que también los archivó sin que los pasajeros pudiesen tener control sobre esta información. Con ello, el organismo pidió a SEA, la empresa que gestiona los aeropuertos de Milán, de encontrar un sistema alternativo al usado hasta ahora (y que escaneó los rostros de unos 25.000 viajeros hasta julio).

Si bien la suspensión no supone una prohibición generalizada de su uso, como precisó el Garante, el caso ha suscitado clamor en Italia, pues tanto el de Milán como el de Roma (que también suspendió su uso por voluntad propia, a la espera de aclaraciones sobre el marco jurídico) fueron los primeros aeropuertos italianos en introducir esta tecnología. Algo que, desde el principio, ha generado dudas jurídicas.

Dudas sobre privacidad y ética

De hecho, según los expertos, la implementación de esta tecnología podría mejorar la seguridad y agilizar las operaciones de embarque de los pasajeros. No obstante, también genera inquietud en torno a la privacidad y la ética.

"No pueden dejar de surgir dudas y perplejidades con respecto a la efectiva protección de los datos tratados", ha opinado, por ejemplo, el abogado italiano Andrea Lisi, experto en derecho y tecnologías desde hace 25 años, en declaraciones a Il Fatto Quotidiano. "Son muchos los puntos que habría que profundizar, desde el algoritmo utilizado para cifrar los modelos biométricos hasta los niveles de autorización aplicados para el acceso a la base de datos que los alberga, pasando por las modalidades de transmisión de los datos biométricos", ha señalado.

En España, la introducción el año pasado del reconocimiento facial se implementó de forma no experimental en el aeropuerto de Barcelona y en el de Madrid por las compañías Vueling e Iberia. No obstante, los verdaderos precursores tecnológicos han sido China y EEUU, donde la entrada biométrica es obligatoria para los ciudadanos extranjeros y opcional para los nacionales.