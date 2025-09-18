Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025 / R

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 19 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  4. La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
  5. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  6. Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
  7. El dragón azul llega a Catalunya: bandera roja en una playa de Tamarit tras confirmar su presencia
  8. El mercado negro del Diazepam: 'He sacado 200 o 300 cajas de las farmacias; una cuesta 3 euros y la vendo a 50

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025

El lecanemab, fármaco que ralentiza la progresión del alzhéimer, estará disponible en la sanidad privada de España a final de año

El lecanemab, fármaco que ralentiza la progresión del alzhéimer, estará disponible en la sanidad privada de España a final de año

Protección de Datos suspende en Italia el uso del reconocimiento facial en el aeropuerto de Milán

Protección de Datos suspende en Italia el uso del reconocimiento facial en el aeropuerto de Milán

Estas tres frases que te dices cada día están minando tu autoestima y no lo sabes

Estas tres frases que te dices cada día están minando tu autoestima y no lo sabes

Evacuado en helicóptero un motorista herido en un accidente en Cadaqués

Evacuado en helicóptero un motorista herido en un accidente en Cadaqués

Los escombros de un cometa impactaron contra la Tierra hace casi 13.000 años: congelaron el planeta y acabaron con una cultura ancestral

Los escombros de un cometa impactaron contra la Tierra hace casi 13.000 años: congelaron el planeta y acabaron con una cultura ancestral