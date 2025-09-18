Tráfico
Evacuado en helicóptero un motorista herido en un accidente en Cadaqués
El hombre, que conducía una 'scooter' de 125 cc, ha chocado con un coche y ha sido trasladado al Trueta con fracturas
Tony Di Marino
Cadaqués
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un motorista ha resultado herido este miércoles por la tarde en un accidente en la carretera GI-614, en Cadaqués. El siniestro se ha producido sobre las 15 horas en el punto kilométrico 12, cuando su 'scooter' de 125 cc ha chocado con un coche.
A causa de las lesiones, con posibles fractuas en la pelvis y otros huesos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un helicóptero que ha evacuado al herido hasta el Hospital Trueta de Girona. Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de los Mossos de Trànsit.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- El dragón azul llega a Catalunya: bandera roja en una playa de Tamarit tras confirmar su presencia
- El mercado negro del Diazepam: 'He sacado 200 o 300 cajas de las farmacias; una cuesta 3 euros y la vendo a 50