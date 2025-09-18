Evacuado en helicóptero un motorista herido en un accidente en Cadaqués

Un motorista ha resultado herido este miércoles por la tarde en un accidente en la carretera GI-614, en Cadaqués. El siniestro se ha producido sobre las 15 horas en el punto kilométrico 12, cuando su 'scooter' de 125 cc ha chocado con un coche.

A causa de las lesiones, con posibles fractuas en la pelvis y otros huesos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un helicóptero que ha evacuado al herido hasta el Hospital Trueta de Girona. Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de los Mossos de Trànsit.