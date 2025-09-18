Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Evacuado en helicóptero un motorista herido en un accidente en Cadaqués

El hombre, que conducía una 'scooter' de 125 cc, ha chocado con un coche y ha sido trasladado al Trueta con fracturas

El helicóptero del SEM en la GI-614, en Cadaqués

El helicóptero del SEM en la GI-614, en Cadaqués / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Cadaqués
Un motorista ha resultado herido este miércoles por la tarde en un accidente en la carretera GI-614, en Cadaqués. El siniestro se ha producido sobre las 15 horas en el punto kilométrico 12, cuando su 'scooter' de 125 cc ha chocado con un coche.

A causa de las lesiones, con posibles fractuas en la pelvis y otros huesos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un helicóptero que ha evacuado al herido hasta el Hospital Trueta de Girona. Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de los Mossos de Trànsit.

