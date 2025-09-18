Montserrat despide al abad Bardolet, un hombre "bueno y querido" que impulsó la renovación de la basílica

La comunidad benedictina de Montserrat despidió este jueves al abad emérito Sebastià M. Bardolet i Pujol, fallecido el martes a los 91 años. La basílica de Santa María, con acceso restringido, acogió la ceremonia fúnebre, presidida por el padre abad Manel Gasch. Durante la homilía, recordó la figura del padre Bardolet, definido por un antiguo escolà como un «hombre de buen corazón» y «monje ejemplar». Subrayó también la restauración de la basílica como una de las grandes obras que impulsó durante su abadiato, junto con el inicio de las obras del Cremallera.

Bardolet, que fue abad de Montserrat entre 1989 y 2000, fue despedido en el monasterio donde pasó prácticamente toda su vida, desde que ingresó como escoláà en 1943. El féretro entró en la basílica acompañado de la Escolanía y de la comitiva presidida por el abad Gasch, junto al obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, el exarca Manel Nin y otros obispos, abades y sacerdotes.

El abad emérito de Montserrat, Sebastià M. Bardolet i Pujol. / Abadia de Montserrat

Entre los familiares del abad emérito estaba su hermana Assumpta, única superviviente de los ocho hermanos Bardolet Pujol, originarios de Torelló, que acudió al funeral junto a la abadesa y otras monjas benedictinas del Monasterio de Sant Benet, donde reside. La representación institucional la encabezaron el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y la alcaldesa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras. También asistieron antiguos escolanes de la época en la que Bardolet fue prefecto, así como numerosas personas vinculadas a su trayectoria.

Durante la homilía, el padre Gasch destacó: «Soy testigo de cómo el entorno del abad Sebastià se sintió querido: sus familiares, la comunidad y, muy especialmente, los escolanes que lo tuvisteis como subprefecto y prefecto de la Escolanía durante tantos años de servicio». Y añadió el testimonio de un antiguo escolán: «Lo recordaremos siempre como un hombre esencialmente bueno, de buen corazón, como monje ejemplar y querido, además de un gran tenor».

Testigo de momentos esenciales

Con más de 80 años de historia del monasterio a sus espaldas, desde su ingreso en 1943 como 'escolà', Bardolet fue, según Gasch, «testigo de momentos esenciales como la despedida de la comunidad y la escolanía al abad Marcet pocos días antes de morir, o las fiestas de la Entronización de 1947». Recordó especialmente su paso por la escolanía: «los vínculos que se crean de tan joven son muy fuertes, y él creó ese lazo, fortalecido después en su etapa de prefecto, como consiliario de los Antiguos Escolanes y gracias a su calidad de músico y cantor».

El abad también destacó su labor de «velar por el monasterio» no solo como prefecto de la escolanía, sino también como secretario y prior del abad Cassià Just, hasta su elección abacial en 1989. Calificó los once años de su abadiato de «intensos, como lo es la vida en Montserrat», con la restauración de la basílica como una de las obras más significativas, junto al inicio de las obras del Cremallera y la gran reforma de la Escolanía.

La ceremonia de despedida del abad emérito concluyó con el canto del Virolai y su entierro posterior en la cripta.