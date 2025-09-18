La iglesia ultra del Verbo Encarnado se expande desde Manresa por la red

El Instituto del Verbo Encarnado ha ido desplegando desde la parroquia de la Verge de la Mercè, en la plaza Valldaura de Manresa, una presencia cada vez más notoria en Internet y las redes sociales con su discurso ultraortodoxo y fundamentalista. La última polémica sobre la vinculación del diablo al 'correfoc' de la Fiesta Mayor, a cargo del sacerdote Gustavo Lombardo, es solo la punta del iceberg.

Gustavo Lombardo, argentino (1980), Máster en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universitat Abat Oliba y responsable de la página Ejercicios Espirituales Online, se define como misionero en Manresa. Sus opiniones son seguidas por lo que podría considerarse una parroquia en aumento de personas deseosas de un mensaje que encaje en una sociedad cada vez más polarizada.

Lombardo desarrolla una intensa actividad en Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp y tiene como eje su blog 'El Verbo era la luz y el Verbo se hizo carne'. Más allá de advertir sobre la creciente presencia del diablo entre nosotros y que se libra una guerra en la cual "si pudiera el comunismo nos mataría como en el 36", aseguró en una reciente homilía que detrás del aborto y de la libertad para elegir el género sentido no está otro que el demonio.

El martirio como posibilidad real

El martirio es otro de los temas que trata de forma recurrente. La última entrada en su blog recoge una visita al monasterio del Pueyo, donde explica que vivieron 18 religiosos benedictinos que fueron martirizados en 1936.

Se refiere al martirio como una posibilidad real y remite a un escrito anterior en el que ya dejaba constancia de que "el martirio no debería estar fuera de las posibilidades en las que podemos manifestar nuestra fe y amor al Señor".

Y plantea inquietantes preguntas: "¿Hay una mejor forma de morir que dando la vida por aquel que murió por nosotros? ¿Qué gran osadía sería dar la vida siendo nosotros culpables y simples pecadores, por quien la dio siendo inmaculado y el Verbo Encarnado? ¿No es el martirio una consecuencia lógica de nuestra fe católica, máxime siendo religiosos? ¿No nos han enseñado siempre que debemos estar dispuestos a morir antes que pecar? ¿No debemos estar dispuestos, como el Buen Pastor, a dar la vida por las ovejas?".

En Instagram afirma que el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump en una universidad de EEUU, se debió a que el joven "defendía la verdad" y alerta de que "el comunismo ya odiaba la verdad el siglo pasado" y que la ideología se ha transmutado para enfrentar a "mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos. Cualquier minoría, todo aquello con lo que se pueda hacer dialéctica se convierte en la dialéctica destructiva del comunismo".

Viejas y nuevas polémicas

En otro artículo aseguraba que "los tentáculos del Nuevo Orden Mundial tienen sometida a gran parte de la población del globo. La pseudodemocracia en la que vivimos facilita mucho las cosas… y, como bien enseña el dicho “por la plata baila el mono, y si no baila, lo matamos".

En ese mismo artículo, publicado en vozcatolica.com en noviembre de 2023, dejaba constancia del magisterio recibido del Padre Buela, fundador y superior general del Instituto del Verbo Encarnado hasta 2010, cuando fue destituido ser acusado de abuso sexual contra seminaristas. Tanto el papa Benedicto XVI como el papa Francisco confirmaron el resultado, y en 2021 un tribunal del Vaticano declaró a Buela culpable de cometer abusos sexuales.

Sin rodeos, defiende que "la agenda LGTB está totalmente en contra de Dios, porque está totalmente en contra de lo que Dios ha creado, que es la naturaleza humana, y estando en contra de la naturaleza humana se abren las puertas a todo lo que es diabólico" o afirma que "Dios hizo a la mujer como una ayuda adecuada al hombre".