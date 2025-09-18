El Govern pide reforzar la cultura de la prevención tras un verano con un 62% más de incendios en Catalunya

Los incendios de Torrefeta y Florejacs (la Segarra) y Paüls (Baix Ebre) han sido los dos principales grandes fuegos de esta campaña forestal que en Catalunya se cierra con 2.168 incendios, 1.333 más que el año pasado. La cifra supone un aumento del 62,6%. "Hemos tenido que hacer frente a tres episodios críticos", ha asegurado la consellera de Interior i Seguretat, Núria Parlon. El tercero de estos tres capítulos rojos es el escenario de simultaneidad que se dio durante los días 21 y 22 de junio, con 98 fuegos activos en un mismo momento.

De todos los incendiso de vegetación declarados a lo largo de este verano, 338 han sido de carácter forestal. Los momentos de más riesgo, se sucedieron durante la segunda mitad de junio y el mes de junio. En cambio, en agosto, cuando el oeste de España ardió sin control, en Catalunya no se tuvo que afrontar ningún fuego destacado.

"La emergencia climática ha desestacionalizado los incendios y nos obliga a repensar la estrategia" Núria Parlon — Consellera de Interior i Seguretat

Para la consellera, la lucha contra los incendios se ha convertido en un "reto estructural": "La emergencia climática ha desestacionalizado los incendios y nos obliga a repensar la estrategia de prevención, extinción y protección de la población". Sobre este último punto, Parlon ha querido destacar el trabajo de los cuerpos operativos.

"Han hecho un trabajo ejemplar que ha permitido minimizar el impacto de los incendios en las personas y los bienes", ha afirmado. Aun así, Catalunya ha tenido que lamentar tres muertes, dos en la Segarra y una en el Baix Ebre.

Cultura de la prevención

Una de las asignaturas que se ha marcado el Ejecutivo catalán, en el contexto de este cambio de estrategia mencionado por Parlon, es una gestión de las masas forestales que permita reducir los riesgos en las zonas habitadas (sobre todo, urbanizaciones). Pero además, otro reto importante es fomentar la "cultura de la prevención" entre la ciudadanía. Una de las herramientas para hacerlo, es el Pla Bombers 2030, que debe servir para tener respuestas "rápidas, coordinadas y efectivas" ante los posibles fuegos de sexta generación.

"Ahora existe un nuevo paradigma de riesgo con los incendios causados impulsados por el cambio climático", ha advertido el inspector de los Bombers de la Generalitat, Francesc Boya. "Estos fuegos avanzan más rápidamente y nos obligan a mejorar las herramientas de predicción porque son cada vez menos previsibles", ha zanjado.