El Govern condonará los pagos indebidos a jóvenes extutelados

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicado que la Generalitat estudia vías legales para condonar la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados que se pagaron indebidamente. Durante una comparecencia ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas en el Parlament, la consellera ha mantenido que, si bien la condonación "no es la solución", sí representa "la manera de que las consecuencias de esta situación no las paguen los más vulnerables". Estas prestaciones ascienden a 4,7 millones y representan el 2% del volumen de pagos indebidos detectados por la Sindicatura de Cuentas, lo cuales alcanzan los 167 millones.

Martínez Bravo ha añadido asimismo que están analizando el documento preliminar de la auditoría sobre el Servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) y que los resultados definitivos serán públicos.

Error administrativo

En junio de 2025, este departamento puso en marcha la revisión, por parte de la Dirección General de Prestaciones Sociales, de la prestación de extutelados por pagos indebidos identificados por algunos organismos de fiscalización de cuentas y en pleno proceso de renovación de la antigua DGAIA a la actual Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA).

El principal motivo que habría generado esos pagos indebidos en la prestación de extutelado sería el inicio de la actividad laboral de los jóvenes beneficiarios y la dilación al ajustar la cuantía de la prestación a las nuevas circunstancias de los jóvenes, aunque, tal como denunciaron los jóvenes en buen parte de los casos, se debió a un error de la administración.

Resultados

Más allá de eso, la consellera ha defendido que el informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó pagos indebidos de prestaciones sociales muestra la situación a fecha de 2022 y ha asegurado que la gestión de ahora tiene un "elevado nivel de eficiencia". "El informe no representa la calidad de la gestión actual de prestaciones", ha añadido.

En este sentido, Martínez Bravo ha destacado la profunda transformación de la administración para blindar el sistema contra pagos indebidos en el futuro y que, según ha dicho, ya está dando "resultados".

Esos cambios en la administración buscan eliminar la problemática de los pagos indebidos, acelerando la transformación tecnológica, reformando la Renta Garantizada de Ciudadanía y asumiendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital con un diseño basado en datos y automatismos.

También, ha apuntado, se ha reforzado el departamento con la creación de 16 nuevas unidades y la incorporación de 306 profesionales. Todo ello, según Martínez Bravo, se traduce en "menos tiempo de espera, más solicitudes resueltas y una gestión más eficiente".