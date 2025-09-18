Europa registra la cifra más alta hasta la fecha de emisiones derivadas de incendios forestales tras un verano de récord

Europa acaba de atravesar uno de los veranos más devastadores en cuanto a incendios forestales de su historia. Y aunque ahora parece que las llamas empiezan a dar tregua, un informe del servicio Copernicus advierte sobre un efecto colateral que permanecerá incluso cuando se haya extinguido el último fuego de la temporada estival: las emisiones de carbono derivadas de estos eventos no solo son las más altas jamás registradas sino que, además, pulverizan de largo el récord establecido más de dos décadas atrás. Un análisis del Servicio de Monitoreo Atmosférico (CAMS) indica que entre junio y mediados de septiembre se ha observado la cifra de emisiones de carbono más alta registrada hasta ahora en el conjunto de la Unión Europea y el Reino Unido. En total, se estima que en tan solo cuatro meses se han liberado a la atmósfera un 12,9 megatoneladas de carbono, superando el récord previo de 11,4 megatoneladas del año 2003.

Los análisis apuntan a que el principal foco de emisiones de este verano fue la Península Ibérica, donde este verano se han concentrado los fuegos más grandes del continente y, en algunos casos, hasta del planeta. Entre principios de la temporada estival hasta mediados de agosto, el recuento de incendios en esta región estaba por debajo de la media. Pero tras la explosión de varios fuegos simultáneos en varios puntos del territorio, según apuntan los registros, "en apenas una semana las emisiones de los incendios de España y Portugal pasaron de estar por debajo de lo esperable a representar el 75% del total europeo". Más allá de esta región, los registros también destacan el impacto de los grandes incendios forestales de Turquía, Chipre y algunos países balcánicos durante los últimos meses.

Los expertos afirman que, sumando todos los incendios brotados a lo largo del continente entre junio y mediados del mes de septiembre, estamos ante la cifra más alta de emisiones derivadas de fuegos forestales de los últimos 23 años, cuando se iniciaron oficialmente este tipo de estadísticas para medir el impacto de estos eventos extremos aupados, cada vez más, por las condiciones climáticas extremas. "Dado el riesgo que estas emisiones representan para la calidad del aire, es fundamental seguir monitoreando este tipo de eventos y utilizar los datos para desarrollar mejores estrategias de mitigación y adaptación", afirma Laurence Rouil, directora del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus, tras la publicación de estos datos, que coinciden con la publicación de un estudio que afirma que, de seguir así, "el humo de los grandes incendios amenaza con provocar 1,4 millones de muertes anuales por contaminación".

El análisis del Servicio de Monitoreo Atmosférico (CAMS) señala que, además del impacto de los incendios españoles y portugueses, este verano Europa también se ha visto inundada por el humo de incendios forestales canadienses que cruzaron el Atlántico y se hicieron sentir en buena parte del sur del continente. Durante la temporada estival, además, en tierras europeas se registraron intrusiones "intensas y frecuentes" de polvo sahariano y varios episodios de contaminación por ozono impulsados por las altas temperaturas y la intensa radiación solar de las olas de calor. La suma de todo ello deja un balance negativo de la calidad del aire en Europa durante este último verano.