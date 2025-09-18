Seguridad Social
Un error de la IA deja a un jubilado catalán sin pensión: "Ya me deben 10.000 euros"
"La situación en casa empieza a ser complicada", afirma el afectado, que ha presentado un recurso que se alargará un mínimo de seis meses
Un error en un programa de inteligencia artificial de la Seguridad Social ha provocado que un usuario catalán jubilado el pasado junio aún no haya podido cobrar la pensión. Según ha explicado Ignasi, la persona afectada, en el programa 'El món a RAC1', el funcionario validó en su momento toda la documentación y, al introducir el expediente en una herramienta para completar los trámites, esta confundió un documento y le denegó la pensión.
"Cuando fui a la oficina cinco trabajadores revisaron el expediente me dijeron que se trataba de una denegación errònia –ha explicado el afectado en el espacio 'El contenidor'–. Comentaron que van muy desbordados y que tienen un programa de IA que les ayuda a hacer trámites administrativos y que se había equivocado".
El error, no obstante, no podrá ser subsanado hasta, como pronto, seis meses. Ignasi debe presentar un recurso y, en un plazo de entre seis y ocho meses, cobrará la pensión con efecto retroactivo. "Me deben cerca de 10.000 euros", lamenta el afectado, quien explica que en casa la situación "empieza a ser complicada". "Río por no llorar", ha explicado el afectado, quien ha cuestionado la "inoperancia de la burocracia".
