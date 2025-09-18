Las decenas de perjudicados y los testigos por declarar llevan a la jueza de la dana de Valencia a prorrogar seis meses más la instrucción

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado prorrogar seis meses más el plazo de instrucción de las diligencias previas 692/24 que investiga los 229 fallecimientos y lesiones causadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Un nuevo plazo que comenzará a contar desde el 30 de octubre de 2025, fecha en la que vence el plazo actualmente en vigor, que es de 12 meses, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada justifica la prórroga por la necesidad de "oír a decenas de perjudicados", así como a testigos y a peritos cuya declaración ya ha sido previamente acordada. De hecho, señala que en los testimonios de los familiares de los fallecidos "frecuentemente se aluden a otras personas que tienen la misma condición de perjudicados, a quienes se ha de oír igualmente, así como a testigos que no habrían sido inicialmente llamados".

También recuerda que el juzgado está pendiente de "recibir informes y oficios o grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi", y todas estas novedades provoquen la "necesidad de practicar otras diligencias". Y añade Nuria Ruiz Tobarra, en su auto notificado hoy a las partes: "La causa es de gran complejidad y su finalización no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción". Por tanto, considera que "la prórroga [de la instrucción] se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes".

Además de este auto, el órgano judicial ha notificado una diligencia de ordenación en la que se proveen diversos escritos, entre ellos uno presentado por el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en contestación a un oficio judicial fechado el pasado 15 de septiembre, y se cita a declarar a diversos perjudicados durante el mes de octubre.