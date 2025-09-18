Cristina Vallejo, decana de los abogados de Barcelona: "La sobrerregulación de la vivienda ha pervertido el sistema"

Sala llena. Ni un asiento vacío y con asistentes de pie. Así compareció la decana del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo Ros, en el Afterwork organizado el martes por EL PERIÓDICO en Casa Seat, en la capital catalana. Esta jurista, que tomó posesión de su cargo en julio, fue de cara y no rehuyó hablar con claridad de los asuntos sociales más espinosos, en un diálogo hábilmente conducido por el director de este diario, Albert Sáez. La vivienda, las ocupaciones de inmuebles, la inteligencia artificial, la falta de recursos en la Administración de Justicia, el escaso uso del catalán en los tribunales, así como los retos de la profesión de abogado y del colegio que preside, entre otras cuestiones, marcaron el encuentro con los lectores.

Vallejo es una experta en temas de vivienda e inmobiliarios. Domina la materia y se mostró expresamente crítica con la legislación actual. “La sobrerregulación ahoga al mundo inmobiliario, ahoga la seguridad jurídica y asusta a los propietarios", aseguró. ¿Por qué?: La "multiregulación" sobre la vivienda ha provocado, en su opinión, "invertir totalmente lo que se pretendía, que era que los arrendatarios tuvieran seguridad jurídica, que el mundo del alquiler tuviera tranquilidad, que entre el propietario y el arrendatario hubiera un equilibrio de posturas. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Solo hacemos regulación para sancionar".

BARCELONA, 16/09/2025 Sociedad. Afterwork con Cristina Vallejo, decana del ICAB (Colegio de la Abogacía de Barcelona), entrevistada por Albert Sáez en Casa Seat. FOTO de Zowy Voeten / Zowy Voeten / EPC

La decana recalcó que "las propias leyes están pervirtiendo el sistema". Puso ejemplos: "Al hacer un contrato de alquiler, el abogado o el administrador de fincas padece por si puede ser sancionado o no por poner una cláusula" y "no digamos si abrimos el melón de si eres un tenedor (propietario de varias viviendas) o no. ¿Hemos de tener cinco, 10 o 15 pisos?". Esta normativa, detalló, no solo afecta a los fondos de inversión, sino también a propietarios particulares.

A la pregunta de si es necesario un cambio legislativo sobre esta materia, Vallejo fue taxativa: "Lo que es urgente es que nos dejen un poco tranquilos. Que paremos de regular, que miremos bien los planes de vivienda, las políticas de vivienda y comencemos por aquí".

"Vayamos a simplificar la burocracia a los promotores porque no tarden un año en tener una licencia para construir"

Para ella, el problema "no es hacer correctamente o no un contrato de alquiler", sino que se "asusta al propietario al decirle que si es un gran tenedor es un demonio y se le va a sancionar por todos los lados". Y fue más allá: "Es una obligación de los poderes públicos facilitar vivienda social” y, en cambio, esta labor se le está "cargando a la propiedad privada". "La colaboración pública y privada es urgente", aseguró, aunque advirtió de que "por mucho que hoy venga un gobierno y quiera hacer vivienda social, no la tendremos en un día", ya que todo requiere una tramitación. En este sentido, pidió: "Vayamos a simplificar la burocracia a los promotores para que no tarden un año en tener una licencia para construir y la obtengan en cuestión de dos meses", defendió Vallejo.

Las ocupaciones

Desde hace años el Col.legi de l’Advocacia de Barcelona ha realizado propuestas sobre la ocupación de inmuebles. La actual decana de esta institución lo tiene claro: “La ocupación nunca puede ser un título hábil para poseer una propiedad, pues hay límites, y más cuando si esa ocupación es delincuencial” (para cometer delitos, como es el caso de los narcopisos). "Entrar en una vivienda con una patada en la puerta porque tengo derecho a una vivienda y el poder público no me lo da es vulnerar el propio Estado de Derecho. Porque si todos hacemos lo que creemos, nos cargamos la estructura del Estado”, advirtió Vallejo.

“La ocupación nunca puede ser un titulo hábil para poseer una propiedad, pues hay límites"

Por ello, añadió la abogada, "urgen políticas de vivienda pública para que ese joven que paga 600 euros por una habitación, que es un escándalo, o que ha de irse al extrarradio y aún así no encuentra piso" pueda solucionar su situación. Una posibilidad es impulsar bonificaciones para los propietarios que alquilen pisos a jóvenes. "El derecho la vivienda es un derecho constitucional y el derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Su colisión no se puede solucionar ocupando. No puede valer todo", insistió.

Inteligencia artificial

La decana también dio su punto de vista sobre la inteligencia artificial. El colegio que dirige está diseñando un proyecto para facilitar con la cuota una herramienta de inteligencia artificial que ayude a los letrados en sus tareas diarias. "Nunca la he visto como un peligro, sino como una oportunidad", afirmó. Una de las opciones sería automatizar procesos como, por ejemplo, transcribir un juicio. "Horas de trabajo y ahora lo tienes en minutos. Esto no nos debe asustar, al contrario, nos ha de ayudar. Es una oportunidad", reiteró.

“Nunca he visto a la inteligencia artificial como un peligro, sino como una oportunidad”

Para Vallejo, el uso en la justicia de la inteligencia artificial en la justicia puede permitir "economizar" recursos y destinarlos "a otras cosas más importantes, como más oficinas judiciales, más jueces…".

Un primer paso es acabar la implantación de la ley de eficiencia de la justicia, que cambia “totalmente el paradigma” y pretende modernizar este servicio. "Lo que reivindicamos es que no sea un cambio de rótulos y de nombre, sino que realmente sea eficiente", remarcó. Sin embargo, alertó de que "si se hace sin recursos" no funcionará. "Hemos da dar un poco de tiempo, pero hemos de estar vigilantes y debemos dialogar más", precisó.

La "regresión" del catalán

La decana también puso de relieve la situación del catalán en la Administración de justicia, pues solo el 6% de las sentencias se dictaron en catalán en el último año. "Estamos en un punto de regresión importante y preocupante". "Este es un trabajo de todos, no solo de la abogacía", aseveró.

Vallejo se comprometió a mejorar el turno de abogados de oficio y puso de relieve que se debe recuperar, "sea como sea", el 15% del IPC perdido en las retribuciones percibidas por los profesionales, pero reconoció que si no hay presupuestos de la Generalitat eso será "bastante difícil". De ahí, que hiciera un llamamiento a los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo y se presenten y aprueben en el Parlament las cuentas públicas. Potenciar la formación es otro de los aspectos claves para "prestar este servicio público con calidad".

Vallejo también apostó, en referencia a la polémica por el funcionamiento de la antigua Direcció General d’Atenció a la Infancia (DGAIA), por que los menores tengan una defensa letrada en casos de desamparo y, de esta manera, tenga un proceso con todas las garantías. "No puede ser que la Administración sea juez y parte", incidió. En ocasiones, el control judicial llega tarde y se están dando "situaciones muy tristes", concluyó la decana de los abogados de Barcelona.