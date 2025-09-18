El condenado por el crimen de la Guardia Urbana sale de la prisión de permiso

Albert López, el exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenado por la Audiencia de Barcelona por asesinar junto a su amante, Rosa Peral, a la pareja de ella, Pedro R., salió en junio pasado por primera vez de prisión unos días por un permiso. Según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes penitenciarias, López ha contado con la autorización de la Junta de Tratamiento para conseguir estos permisos, ya que cumple los requisitos establecidos en el reglamento penitenciario.

Antes de obtener la autorización de salida, el condenado hizo a inicios de este año un programa específico de tratamiento para delitos violentos y llevar más de una cuarta parte de la pena cumplida. López permanece en la cárcel de Quatre Camins desde 2017 cuando fue detenido por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', un caso mediático que implicó un triángulo amoroso entre agentes de este cuerpo municipal y que ha sido plasmado en varios libros, documentales y hasta una serie de Netflix.

A partir de ahora, el reglamento penitenciario establece que López puede solicitar varias salidas programadas de la cárcel así como nuevos permisos. En prisión, el condenado escribió el libro 'Presunción de culpabilidad', que publicó en 2021, sobre su participación en el crimen y su fuerte impacto mediático.

Para poder acceder a estos permisos penitenciarios López reconoció su participación en el crimen según como sale redactado en la sentencia, pese a que siempre lo había negado durante el juicio. De esta forma, admite que cometió el asesinato junto a Peral, una circunstancia que esta condenada siempre ha negado.

Cuatro permisos denegados

En abril de 2020, la Audiencia de Barcelona impuso una pena de 20 años de prisión a López por el asesinato de Pedro R. mientras que para Peral la condena fue de 25 años, ya que se le aplicó la agravante de parentesco al tener una relación de pareja con la víctima. El cuerpo de la víctima apareció en un vehículo calcinado en el pantano de Foix en mayo de 2017.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, la abogada de Peral, Nuria González, ha explicado que la condenada ha pedido hasta cuatro veces permisos penitenciarios para salir de la cárcel, ya que ha cumplido más de una cuarta parte de la pena establecida. Además, Peral sigue con el programa establecido por la junta de tratamiento de la cárcel de Mas d'Enric para su reinserción desde hace unos meses mientras su defensa estudia el siguiente paso para pedir que anulen la sentencia que la condenaba a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja.

En Catalunya, los permisos penitenciarios ordinarios de hasta 48 horas son autorizados por la dirección del centro penitenciario mientras que los de 7 días debe hacerlo el juez de vigilancia penitenciaria. El interno presenta una solicitud que se concede si cumple varios requisitos de buena conducta y se considera que puede beneficiar a su reinserción social.

Sin medalla para Peral

Este miércoles el Ayuntamiento de Barcelona aprobó iniciar el procedimiento para revocar la medalla de honor al mérito que le concedió a Rosa Peral en 2013 cuando era agente de la Guardia Urbana. La decisión, aprobada por unanimidad en la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior, debe refrendarse en el pleno.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, recordó que la condena a Peral por este crimen es contraria "al honor, la dignidad individual y los derechos fundamentales" además de atentar al "buen nombre, imagen y prestigio de la Guardia Urbana y del Ayuntamiento de Barcelona".

En la comisión también se acordó retirar la Medalla de Honor al comisario principal de la Policía Nacional Juan Fortuny, quien fue jefe regional de operaciones de este cuerpo en Catalunya entre 2019 y 2023. En verano del año pasado Fortuny mató a su dos ex parejas y después se suicidó.