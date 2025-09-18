Catalunya pasa revista a los 30 años de la cumbre de la mujer de Beijing y llama a luchar contra el negacionismo machista

Los 30 años de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing, que sirvió para trazar la agenda de la igualdad en todo el mundo, dejan un legado que bascula entre el reconocimiento a lo logrado y la ambivalencia. ¿Se ha avanzado? Sí, mucho. ¿Lo suficiente y en todas partes? Aquí ya surgen los peros, que aumentan ante "la amenaza" que implican los discursos de odio y el avance de la ultraderacha global. De hecho, el Fòrum Beijing+30, celebrado este jueves en La Llotja de Mar de Barcelona y al que han acudido más de 30 ponentes y 450 participantes, ha pasado revista a la herencia de Pekín haciendo un llamamiento a reafirmar "el compromiso de los poderes públicos y la sociedad con la igualdad" y a luchar contra el "negacionismo de la violencia machista".

Organizado por el Departament d'Igualtat i Feminisme y el Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, la jornada ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha advertido del peligro de retroceso que implica la "ola reaccionaria"; la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores Cristina Gallach; el president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu; la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador; el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y la ministra de Igualdad Ana Redondo, quien ha resumido así estas tres décadas: "A la cumbre de 1995 las mujeres fueron con alegría; ahora vamos con preocupación", ha asegurado en alusión a la reunión que se celebrará en Nueva York entre los próximos 20 y el 26 de septiembre. De hecho, la ministra ha llamado a crear una "alianza internacional feminista. "Si no nos reforzamos, nos ganarán esta batalla".

En el manifiesto 'Por una sociedad feminista con igualdad de oportunidades', este espacio de reflexión sitúa en el orden del día de las prioridades "la denuncia persistente" de las desigualdades estructurales más arraigadas, como la división sexual del trabajo y la infravaloración del trabajo reproductivo; el despliegue y la aplicación real de las leyes de igualdad; la participación plena y paritaria de las mujeres en política, economía y sociedad, con medidas contra la violencia política y los discursos de odio; así como la igualdad salarial y la valoración y compensación de los cuidados.

Nueva agenda

En el programa de la jornada se han abordado desde los riesgos de regresión en los derechos alcanzados hasta la nueva era del feminismo a escala global y la independencia económica de las mujeres. También la representación femenina en los medios de comunicación y las redes sociales, la educación como herramienta de cambio cultural, y el deporte como ejemplo de transformación y visibilización de referentes femeninos. Entre las ponentes del foro se encontraban desde Gallach a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, o la periodista Gemma Nierga.

Tres décadas después de Pekín, los escollos están ahí. En el ámbito laboral, la brecha salarial de género es del 16,7%; las mujeres copan el 69% del empleo a tiempo parcial; el 87% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas son de mujeres, y solo el 24% de los cargos directivos de las empresas catalanas son mujeres. En comunicación, la presencia femenina en los debates políticos se sitúa entre el 9-25%. Y en el ámbito deportivo, solo representan el 27% del deporte federado, donde también hay únicamente un 19% de entrenadoras.

De hecho, las muescas sexistas persisten en una herramienta de creación tan contemporánea como la IA. Según el estudio 'Inteligencia Artificial responsable y sesgos de género', editado por el ODEE, esta tecnología también reproduce sesgos arraigados en los mismos datos de partida y en los algoritmos utilizados, lo que puede perpetuar desigualdades, discriminaciones y toma de decisiones injustas.