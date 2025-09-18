Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La autopsia en Indonesia de la española Matilde Muñoz indica que "murió por asfixia"

EFE

EFE

Bangkok
La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que la mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia.

"El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación y compartido con EFE.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio. EFE

Interrumpido el servicio en dla R13 y R14 en Les Borges Blanques (Lleida) por robo de cable

León XIV se negó a ser recreado mediante IA: "Si hay alguien que no debería ser representado por un avatar es el Papa"

La autopsia en Indonesia de la española Matilde Muñoz indica que "murió por asfixia"

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

Josep Matalí, Sant Joan de Déu: "Tenemos que capacitarnos para dar mayor acompañamiento emocional a los jóvenes"

Vall d'Hebron desarrolla el Orforglipron, una alternativa "más cómoda" que Ozempic y Wegovy para la obesidad

Premios Empresa del Año Banco Sabadell: Distinción a la excelencia y el compromiso empresarial

