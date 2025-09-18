La autopsia en Indonesia de la española Matilde Muñoz indica que "murió por asfixia"

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que la mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia.

"El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación y compartido con EFE.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio. EFE