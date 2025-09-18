Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

Un atropello en Figueres que ha tenido lugar sobre las 16:30 horas de este jueves por la tarde ha obligado a suspender los trenes de las líneas RG1y R11 entre este punto y Vilamalla. Renfe informaba en un principio que el incidente había tenido lugar en la estación, pero fuentes municipales han puntualizado posteriormente que la persona se ha precipitado al tren a la altura del kilómetro 2,5 de la N-IIa.

La compañía ferroviaria ha indicado que los trenes pueden estar parados y aumentar el tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado. En paralelo, la empresa pública ha informado que se está estableciendo un servicio alternativo por carretera en este punto.