Rodalies

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

Renfe ha organizado un servicio alternativo por carretera para el tramo afectado

La oficina técnica para coordinar las obras de Rodalies arrancará en octubre

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

ACN

ACN

Un atropello en Figueres que ha tenido lugar sobre las 16:30 horas de este jueves por la tarde ha obligado a suspender los trenes de las líneas RG1y R11 entre este punto y Vilamalla. Renfe informaba en un principio que el incidente había tenido lugar en la estación, pero fuentes municipales han puntualizado posteriormente que la persona se ha precipitado al tren a la altura del kilómetro 2,5 de la N-IIa.

La compañía ferroviaria ha indicado que los trenes pueden estar parados y aumentar el tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado. En paralelo, la empresa pública ha informado que se está estableciendo un servicio alternativo por carretera en este punto.

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

