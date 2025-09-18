Rodalies
Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello
Renfe ha organizado un servicio alternativo por carretera para el tramo afectado
La oficina técnica para coordinar las obras de Rodalies arrancará en octubre
Un atropello en Figueres que ha tenido lugar sobre las 16:30 horas de este jueves por la tarde ha obligado a suspender los trenes de las líneas RG1y R11 entre este punto y Vilamalla. Renfe informaba en un principio que el incidente había tenido lugar en la estación, pero fuentes municipales han puntualizado posteriormente que la persona se ha precipitado al tren a la altura del kilómetro 2,5 de la N-IIa.
La compañía ferroviaria ha indicado que los trenes pueden estar parados y aumentar el tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado. En paralelo, la empresa pública ha informado que se está estableciendo un servicio alternativo por carretera en este punto.
