Atender al alumnado con necesidades educativas específicas en España exige una inversión de 5.126 millones de euros

En España, el alumnado con necesidades especiales educativas casi se ha duplicado en los últimos seis años (ha aumentado el 75,2%) hasta alcanzar el millón de estudiantes. Cubrir el apoyo que necesitan y conseguir una "verdadera educación inclusiva" implica, según CCOO, una inversión por parte de todas las administraciones educativas de 5.126 millones de euros. En este grupo de alumnos están los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial, trastorno del espectro autista (TEA) o de conducta, problemas mentales o enfermedades degenerativas. También están incluidos los que tienen una precaria situación socioeconómica.

El informe de CCOO concluye que el alumnado más vulnerable y con más necesidades está siendo peor atendido si comparamos los últimos datos con los del curso 2017-2018

"Los profesionales de la educación sienten cada vez mayor sobrecarga. Quieren y hacen su trabajo con dedicación, motivación y esfuerzo, pero se necesita bajar las ratios e incrementar el número de profesionales, con más recursos y más inversión para atender con calidad y equidad al alumnado", señala la Federación de Enseñanza del sindicato en un informe que ha publicado coincidiendo con la vuelta al cole.

Peor atendidos

A pesar del fuerte crecimiento de los estudiantes con necesidades específicas, la inversión dedicada específicamente a ellos solo se ha incrementado en un 26%, según CCOO. Mientras, las situaciones de desventaja socioeducativa -que se refieren, básicamente, al alumnado más vulnerable y peores condiciones económicas en sus familias- se han más que duplicado (128% de aumento) y la inversión para atenderlas únicamente ha crecido un 31%.

"Es alarmante porque no se está asegurando su derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades" — Informe CCOO

El informe de CCOO concluye que el alumnado más vulnerable y con más necesidades está siendo peor atendido si comparamos los últimos datos con los del curso 2017-2018. “Es una situación muy alarmante. Las administraciones educativas no estén poniendo los recursos para dar los apoyos necesarios y atender a todo este alumnado, más de 1.088.413 en el sistema educativo. Por lo tanto, no se está asegurando su derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades”, subraya el informe, que recuerda que la red pública, al contrario que la concertada y la privada, escolariza a la mayor parte del alumnado vulnerable (más del 75%).

Especialistas

Para implementar las medidas necesarias, como el incremento de recursos materiales y personales, CCOO calcula que el conjunto de las administraciones educativas deberían invertir 5.126 millones de euros. Esto supone un incremento de 8,5% de la inversión educativa total y de un 0,32% del PIB, imprescindible, según la central, si se quiere cumplir con los objetivos legislativos de educación inclusiva, compensación de desigualdades y mejora de la cohesión social.

El informe pide una reducción de las ratios (número de alumnos por profesor) en función de las necesidades de los estudiantes. Es decir, que cada niño o niña con necesidades concretas cuente como dos. Cada aula que tenga alumnado con dificultades concretas debe recibir el apoyo de maestros PT o AL, término con el que se conoce a los especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. La ratio máxima de estos niños y niñas debería ser 12 a 1, concluye el sindicato.