Hallazgo científico

Un tesoro de ámbar de 112 millones de años desvela cómo era el mundo cuando los continentes se desgajaban y los dinosaurios reinaban en la Tierra

Una excavación liderada por la Universitat de Barcelona logra desenterrar el primer yacimiento de ámbar del mesozoico de toda Sudamérica

Una gota de ámbar resguarda un raro anfibio durante 100 millones de años

Un científico muestra piezas de ámbar halladas en la cantera Genoveva, en Ecuador.

Un científico muestra piezas de ámbar halladas en la cantera Genoveva, en Ecuador. / Xavier Delclòs

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
En el corazón de la Amazonía ecuatoriana, entre los parajes naturales de la provincia de Napo, un equipo internacional de investigadores ha logrado localizar un tesoro científico inédito que podría ayudar a redibujar cómo era nuestro planeta hace cientos de millones de años. Según anuncia este jueves la revista 'Nature', una excavación ha localizado el primer depósito de ámbar mesozoico de toda Sudamérica, "un tesoro de 112 millones de años" que abre una ventana sobre un periodo en que los continentes todavía se desgajaban y los dinosaurios reinaban sobre la Tierra. "El ámbar hallado contiene información inédita, incluidos restos de insectos, artrópodos terrestres y hasta de telarañas perfectamente preservadas", detalla Xavier Delclòs, catedrático del l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio) y primer autor del artículo en el que se describe este hallazgo. 

Los científicos han logrado localizar 60 muestras fósiles con restos de insectos, artrópodos, telarañas, polen y plantas prehistóricas

El hallazgo, según explican los expertos, consiste en un total de 60 muestras de ámbar que se formaron a partir del goteo de la resina de antiguos árboles y que, involuntariamente, gota a gota, encapsularon diminutas criaturas. En el análisis de estos fragmentos fósiles se han hallado hasta una veintena de ejemplares de moscas, escarabajos, hormigas primitivas, avispas ya extintas y fragmentos de telaraña que casi parecen haber sido tejidas ahora. También se han hallado restos de polen, esporas, hojas fósiles y diminutos hongos que muestran cómo era antiguamente la vida en estos bosques tropicales. "Este depósito abre un marco de referencia inédito para entender los ecosistemas ecuatoriales del Cretácico", resume Mónica Solórzano Kraemer, del Museo Senckenberg.

Un insecto atrapado en ámbar.

Un insecto atrapado en ámbar. / -

Ecosistema vivo

Gracias al tesoro de ámbar descubierto en esta excavación, los científicos han podido confirmar  que hace más de 100 millones de años la Amazonía ya albergaba un ecosistema tropical denso, húmedo y extraordinariamente diverso. Pasear por esos parajes ya permitía entonces presenciar una abundante presencia de helechos, coníferas araucariáceas y cicadales, además de las primeras plantas con flores del planeta. Los análisis también indican que, a diferencia de otros yacimientos de la misma época en el hemisferio norte, este enclave estaba 'protegido' frente a grandes incendios forestales, probablemente gracias a la elevada humedad ambiente y a la existencia de paisajes verdes, exuberantes y, sobre todo, diversos.

El análisis confirma que este ecosistema albergaba helechos, coníferas y las primeras plantas con flores del planeta

Los expertos que han liderado este trabajo afirman con entusiasmo que estos fósiles de ámbar dibujan el retrato inédito de un ecosistema ecuatorial donde se empezó a forjar la biodiversidad que millones de años después daría origen a la selva amazónica tal y como la conocemos. Esta información también podría ayudar a reconstruir las conexiones ecológicas que existían entre los continentes que se iban desmembrando durante el Cretácico y hasta entender cómo los movimientos tectónicos y los cambios climáticos de la época influyeron en la distribución de especies y la formación de la todas las especies de animales y plantas.

