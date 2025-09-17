La UAB permitirá a sus alumnos cambiar el género de su expediente académico

La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) dedica el curso 2025-26 a la diversidad, y en este ámbito permite a sus alumnos cambiar la información de género en sus respectivos expedientes académicos y tramitar sus "nombres sentidos" para adaptarlos a su realidad personal.

Estos cambios forman parte de las novedades anunciadas este miércoles en una rueda de prensa por el rector de la UAB, Javier Lafuente, en la que ha explicado también que la Autónoma ha cubierto ya el 98 % de las plazas previstas en sus centros.

Como principal novedad del nuevo curso figura el compromiso de garantizar la diversidad, y la UAB ha elegido el lema de "unidiversidad" como fusión de las palabras universidad y diversidad para definir el eje temático.

El objetivo, ha explicado Lafuente, es reivindicar la diversidad en las formas de ser de los alumnos y de apreciar las singularidades y diferencias de cada individuo como una riqueza, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general.

La lección inaugural del curso, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, correrá a cargo de la periodista de la sección de Internacional de TV3 y de Catalunya Ràdio Txell Feixas, y estará dedicada precisamente a subrayar el concepto de diversidad.

"Nombre sentido"

A partir de este curso cada estudiante puede elegir con qué género quiere que se le identifique desde la universidad, lo que se traduce en la posibilidad de acceder desde su perfil de alumno a sus datos personales y cambiar el género.

También es posible que el alumno pueda cambiar el nombre oficial por su "nombre sentido", aunque en este caso resulta necesario realizar un trámite administrativo, y dicho cambio no afectará al que figure en sus titulaciones, ya que estas legalmente tienen que coincidir con el nombre oficial.

La apuesta por la diversidad también se visualizará en la ayuda que facilitará la UAB a los alumnos con necesidades educativas especiales, a los que se les proporcionará una "entrevista previa" para valorar sus "capacidades funcionales" y, si es preciso, proceder a un "plan de acompañamiento" en sus estudios.

La UAB ha integrado este tipo de atenciones al alumnado en una nueva Unidad de Igualdad y Diversidad, en la que quedan integrados servicios como el de asesoramiento psicopedagógico.

"Genocidio"

La UAB, que ha roto relaciones y vínculos con las universidades de Israel como rechazo al "genocidio" contra la población palestina, dedica una ayuda extraordinaria a los estudiantes palestinos dentro de su programa genérico UABRefugio destinado a personas refugiadas.

Esta ayuda extraordinaria se concreta en una partida de 148.000 euros que permite acoger a cinco estudiantes palestinos con los estudios pagados, aunque la UAB tiene problemas para conseguir el desplazamiento de dos de los beneficiarios, por la dificultad de que obtengan los permisos para poder salir de Gaza o Cisjordania.

Sobre el proceso de matriculación de este curso, la UAB ya ha cubierto el 98% de las plazas previstas en todos sus centros, y se confirma el interés creciente mostrado por alumnos de fuera de Cataluña por cursar estudios en esta universidad, habida cuenta de que figura en las primeras posiciones en los rankings internacionales de calidad.

Como en años anteriores, los grados de la UAB que han tenido más solicitudes han sido los de Medicina, Enfermería y Psicología, por lo que se confirma el predominio de los estudios en Ciencias de la Salud que se detecta en la demanda no sólo de esta universidad, sino del conjunto del sistema universitario catalán.

La UAB estudia la posibilidad de sumar nuevos grados, especialmente en áreas como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad o el diseño de chips, pero está a la espera de conocer el nuevo modelo de financiación de las universidades que está pendiente de aprobación.