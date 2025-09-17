El parque eólico experimental de Roses, encallado desde hace meses en el Ministerio

Pocas semanas después de que arrancara el mandato del Govern Illa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aseguró que el Plemcat (Plataforma de I+D en Energías Marinas de Catalunya) estaría en marcha en 2025. Sin embargo, los plazos anunciados no se cumplirán porque el proyecto, ubicado en Roses, lleva varios meses encallado en la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

¿Pero por qué no avanza la tramitación de este primer parque eólico flotante experimental? El principal escollo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que depende del ministerio comandado por Sara Aagesen. En 2024, la Generalitat envió toda la documentación necesaria para justificar el impacto ecológico de los tres aerogeneradores proyectados en el golfo de Roses, pero la autorización aún no ha sido concedida.

A día de hoy, varios meses después, el ministerio no solo no ha validado la documentación, sino que, después de semanas de silencio administrativo, ha exigido más datos y documentación a la Generalitat.

El vuelo de la pardela

Entre las condiciones impuestas, se ha reclamado un estudio sobre el vuelo de las pardelas, unas aves pelágicas protegidas que suelen desplazarse sobre el agua del mar. Fuentes conocedoras del caso señalan que raramente superan los diez metros de altura sobre el nivel del mar. Por tanto, el riesgo de colisión con los aerogeneradores es bajo, ya que estos aparatos medirán 260 metros. A pesar de ello, el ministerio ha exigido documentación que lo demuestre. Cabe señalar que el Plemcat es una plataforma de pruebas. Uno de los objetivos, además de medir cuánta energía se puede producir, es analizar con cámaras la posible afectación de los aerogeneradores sobre la fauna.

Pardelas cenicientas. / EFE / Beneharo Rodríguez

En estos momentos, técnicos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica trabajan para presentar ejemplos de parques eólicos marinos en lugares como Escocia y Portugal, países en los que las pardelas son abundantes. El objetivo es evidenciar que la interacción y las colisiones son anecdóticas.

Otra petición del ministerio es un análisis sobre las áreas de cría de la merluza con el fin de evaluar las posibles consecuencias que la plataforma de pruebas impulsada por el Govern y el IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) puede tener sobre los peces.

Ante la actual situación, es complicado que el Plemcat se pueda poner en marcha en 2026. Las tres empresas que deben llevar el proyecto a cabo todavía no han encargado los aerogeneradores, que se deben montar en un puerto (posiblemente el de Tarragona) y luego trasladar hacia Roses para montar el parque eólico.

Pendientes de la subasta

La plataforma de pruebas es un paso previo a lo que debe ser, en un futuro, la instalación de un parque eólico marino comercial en Catalunya. Para el Govern, es importante que el Plemcat se desarrolle cuanto antes. De esta forma, se podrá disponer de más información a la hora de construir un parque eólico de mayores dimensiones.

Pero para que el parque comercial empiece a dar pasos, es necesario que el Gobierno saque una subasta en la que podrán participar las empresas promotoras interesadas. A día de hoy, el proceso burocrático sigue avanzando a paso lento y no hay una fecha para ello. De hecho, empresas del sector eólico ya se han mostrado "preocupadas" en más de una ocasión por esta situación de bloqueo. Consideran que la falta de celeridad por parte del ministerio pone en riesgo inversiones millonarias.

El Gobierno trabaja en una orden ministerial que fijará las reglas para que las empresas privadas compitan por instalar parques eólicos marinos en las zonas con mayor potencial, entre ellas Canarias, Galicia y el golfo de Roses, según el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Antes de aprobarla, el texto se someterá a consulta e información pública, aunque de momento no hay fecha prevista.

Desde la conselleria catalana recuerdan que, para no quedar rezagada, Catalunya apuesta por que se subasten varias zonas a la vez y que Roses figure entre ellas. De lo contrario, si solo se prioriza Canarias, el parque comercial frente a la bahía podría acumular más retrasos. El Plemcat, con sus tres aerogeneradores de prueba, sí puede seguir avanzando al margen de este proceso estatal.