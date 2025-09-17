Casi la mitad de los niños menores de 5 años en Catalunya son de origen extranjero

La inmigración internacional llegada a Catalunya en los últimos 25 años –motor del llamado 'boom' demográfico que muscula el mercado laboral y amortigua el proceso de envejecimiento y el desplome de la fecundidad– también está cambiando el rostro de la población y planteando retos de calado en cuanto a integración, movilidad y cohesión social. Por ejemplo, según el censo de 2021, en la llamada Catalunya de los 8 millones de habitantes, casi la mitad de los menores de 5 años son de origen extranjero. En esta creciente diversidad, el 46,6% de los 'millennials' de entre 30 y 34 años han nacido en el extranjero.

Como se apunta en el número de la revista 'Idees' que lleva por título 'Demografia: els reptes de la societat del futur', la realidad migratoria –artífice de la llamada "demografía rápida" que vive Catalunya– no es en absoluto uniforme, sino que presenta una gran diversidad de origen. Por ejemplo, por regiones continentales, predominan las personas nacidas en América Latina (44,8%); seguidas de las procedentes de Europa (22,1%), África (20,8 %) y Asia (11,3 %). Por países de nacimiento, Marruecos ocupa el primer lugar (266.000 empadronados), seguido de Colombia (121.000) y Argentina (98.000). El grueso de personas de origen migrante en la construcción, la hostelería y la agricultura, y vive en poblaciones de más de 50.000 habitantes.

Déficits escolares

Con estos números –de por sí abultados: se calcula que un tercio de los menores son de origen extranjero–, el demógrafo Andreu Domingo, coordinador del dosier, urge a la escuela catalana a "hacer más esfuerzos" para adaptarse a esta nueva realidad que "lo está cambiando todo". Como señala el artículo 'Immigració i resultats escolars a Catalunya', el rendimiento escolar de los niños de origen extranjero persiste como una de las grandes asignaturas pendientes. Los números están ahí: por nacionalidades, por ejemplo, los resultados obtenidos en ciencias, castellano, catalán y matemáticas por los alumnos extranjeros en las pruebas de competencias de cuarto de la ESO "son siempre inferiores" a los autóctonos unos 10 puntos en todas las materias. Sirvan de ejemplo las matemáticas: los alumnos con nacionalidad española obtienen un 67,6 en una escala de 0 a 100 por un 57 del alumnado extranjero.

Con la perspectiva que brindan las dos últimas décadas de migración internacional, "un primer análisis en la inserción en el mercado laboral o el nivel de estudios obtenido, muestra la existencia de desigualdades según el origen", apunta el geógrafo y demógrafo Jordi Bayona. "En cohesión aún no estamos haciendo los deberes", señala Andreu Domingo, para quien el gran reto que encara Catalunya en los próximos años es, en un contexto de desigualdad creciente, la integración de los extranjeros de segunda generación.

"Es fundamental combatir los estereotipos y las medias verdades que perpetúan actitudes racistas y xenófobas, como la falsa creencia de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los autóctonos o las narrativas alarmistas sobre 'sustitución étnica', cosa que desmienten los datos", apuntan los especialistas Abert Esteve y Julián López-Colás en el artículo 'Reptes demogràfics per a la Catalunya del segle XX'.

"Nos jugamos mucho en ello, porque caer en la vía de la lepenización, resbalar hacia los discursos de extrema derecha en cuanto a inmigración, nos lleva directamente a la fractura social", asegura Andreu Domingo, quien añade: "Vivimos un momento de angustia gramsciana de estar asistiendo al parto de un mundo nuevo del cual aún no somos capaces de visualizar los contornos".

Los expertos rehúsan hacer pronósticos sobre el alcance en el tiempo de esta nueva ola migratoria, ligada a los ciclos económicos y a la estructura productiva. La presión migratoria, sin embargo, es previsible que siga. En un mundo que camina a paso ligero hasta los 10.000 millones de habitantes, los adultos jóvenes del sur de Europa disminuirán una cuarta hasta mediados de siglo y en el norte de África aumentarán un 50%. "La buena regulación de la movilidad humana requiere un alto grado de cooperación entre estados e instituciones –defiende Massimo Livi Bacci– no muy diferente del que se necesita para otros fenómenos planetarios como el cambio climático o la lucha contra las pandemias".