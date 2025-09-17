Concentración frente a la escuela Àngel Guimerà de Balaguer para condenar la agresión a un maestro

Unas cincuenta personas se han concentrado este miércoles frente a la escuela Àngel Guimerà de Balaguer para condenar la agresión a un maestro por parte del padre de un alumno. Durante la protesta, que tuvo lugar antes del inicio de las clases, entre las ocho y las ocho y media, los docentes exhibieron pancartas para reclamar el fin de las agresiones y la violencia en los centros educativos. La protesta también contó con la participación de varios concejales del Ayuntamiento de Balaguer, que manifestaron su apoyo al centro y al profesor agredido. Por su parte, desde el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el sindicato USTEC-STEs denunciaron la pérdida de educadores sociales y técnicos de integración social en centros como este de Balaguer, que es de máxima complejidad.

Los hechos ocurrieron el lunes en el colegio durante una reunión de la mesa de mediación, donde el padre de un alumno presuntamente agredió verbal y físicamente al profesor. El encuentro había sido convocado a raíz de un "malentendido de la familia sobre un comentario que el profesor hizo sobre su hijo". Aunque inicialmente el claustro de profesores quería suspender las clases este miércoles, finalmente se acordó con el Departament que el centro mantendría su funcionamiento habitual y que la protesta se realizaría antes del horario lectivo.

La acción de protesta se prolongó durante media hora y finalizó con un largo aplauso como muestra de apoyo al profesor agredido. Ni la dirección ni ningún miembro del centro han querido pronunciarse públicamente sobre los hechos.

Por su parte, el padre que agredió al profesor se acercó a pocos metros de la protesta y exclamó que habían amenazado a su hijo. Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Balaguer estuvieron presentes en el exterior de la escuela, donde no se produjo ningún incidente.

Sin educador social ni integrador

Durante la concentración, el vicepresidente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya, Albert Font-Tarrés, denunció que, a los problemas de segregación escolar dentro del sistema, este curso se suma el hecho de que hay menos educadores sociales y técnicos de integración social en los centros catalanes. "En escuelas de máxima complejidad, con situaciones difíciles en el día a día, son profesionales que hacen una falta especial, aunque esta figura es necesaria en todo el sistema catalán", manifestó.

En el caso de la escuela Àngel Guimerà de Balaguer, Font-Tarrés indicó que el curso pasado contaban con una técnica de integración social y una educadora social, pero que este año no hay educadora y la técnica aún no ha podido empezar a trabajar por cuestiones de contratación. Esto, a pesar de que figuras como las educadoras sociales o los técnicos de integración social “ayudan al bienestar, a la convivencia y a intentar que haya un buen clima dentro de los centros escolares”, defendió.

El vicepresidente del colegio de educadores también reclamó que la disponibilidad de este personal especializado no dependa de “programas que tienen una duración de unos dos o tres años”. Según Font-Tarrés, el curso pasado había 85 educadoras sociales trabajando en centros de Catalunya, seis de ellas en la ciudad de Lleida y una en Balaguer. Este año, han pasado a ser seis en toda la región de Ponent y “ninguna repite en el mismo centro, con lo cual siete escuelas han perdido la referencia de educador social”.

Crítica sindical

Por su parte, la delegada de prevención del sindicato USTEC-STEs en Lleida, Àngels Martínez, lamentó que las agresiones “no nos sorprenden porque ocurren cada vez con más frecuencia”. Además, explicó que llevan tiempo reclamando al Departament un cambio en el protocolo, que actualmente “establece que cuando hay una agresión es el maestro quien debe ir a denunciar a los Mossos d'Esquadra”, y consideran que esto debería canalizarse a través de los servicios jurídicos del departamento.

Asimismo, Martínez reclamó “más recursos dentro de los centros” y denunció la reducción de profesionales de la educación y de la integración social. “Son dos figuras que en los centros educativos ayudarían mucho a mediar entre las familias y la escuela. Los maestros y profesores ya tienen mucho trabajo dentro de los centros con los alumnos. Esta tarea, que es la relación con las familias, la tendrían que hacer otras figuras que el departamento se ahorra”, denunció.

Apoyo del ayuntamiento

A la protesta también asistieron varios con cejales del Ayuntamiento de Balaguer. La concejala de Educación, Anna Profitós, expresó su apoyo a la escuela, “especialmente al docente que ha sido agredido”, en nombre del consistorio de la ciudad y añadió que están “a disposición para ayudar en todo lo posible para solucionar este conflicto”. Unos hechos, señaló Profitós, que esperan que “no se repitan, ni en nuestra comunidad educativa ni en ningún otro lugar”.