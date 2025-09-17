De las isoflavonas a la ashwagandha pasando por el omega-7: los 15 suplementos más buscados en la menopausia

El volumen de negocio de las tiendas especializadas en dietética y herbolarios -unas 2.000 en España- se situó en unos 550 millones de euros en 2024. Parte importante de sus clientas son mujeres en edad menopáusica -o pre- que buscan aliviar los síntomas: desde reducir sus sofocos a combatir el desgaste óseo, pasando por mejorar el descanso. En el 'top ten' de los productos más buscados por las mujeres, explican desde centros como Herbolario Navarro, con más de 70 tiendas repartidas por toda la geografía, suplementos a base de isoflavonas o la cimicífuga, una planta que se utiliza como suplemento dietético para aliviar especialmente sofocos. También la maca o la ya famosa ashwagandha, más enfocadas al estrés, y cómo no, el colágeno, el omega-3 o las vitaminas. Este es el listado de los suplementos más buscados por las mujeres que quieren combatir los síntomas de la menopausia, con sus advertencias, porque no hay plana inocua.

Las isoflavonas son compuestos vegetales con acción similar a los estrógenos, indicados para mujeres que experimentan síntomas como sofocos, enrojecimientos, calores, despertares nocturnos, nerviosismo, irritabilidad y problemas de memoria. Se pueden encontrar en algunos alimentos como la soja y la alfalfa, o pueden ser consumidos en forma de suplementos. Hay complementos que contienen trébol rojo, una planta rica en isoflavonas naturales que también contribuye a reducir los sofocos, mejorar el equilibrio hormonal y cuidar la salud ósea y cardiovascular. En algunos casos, se combinan con magnesio o vitaminas. Sin embargo, aunque tienen varios beneficios, estos compuestos no deben ser utilizados por mujeres que tienen o han tenido cáncer de mama, ni por mujeres embarazadas o en período de lactancia.

La cimicífuga es una planta perenne que crece en América del Norte y se utiliza como suplemento dietético para aliviar los síntomas de la menopausia, especialmente sofocos. Se recomienda tomar una cápsula dos veces al día, preferiblemente por la mañana y por la noche antes de las comidas. Es importante no utilizarla sin supervisión en caso de enfermedad hepática y mantener la constancia en el tratamiento para notar resultados. Los efectos adversos son poco frecuentes. Los más probables son cefalea, erupción y molestias estomacales. También puede causar mareos, sudoración excesiva y, en dosis elevadas, presión arterial baja.

Cápsulas de Cimicífuga, un suplemento buscado para aliviar síntomas de la menopausia. / Marc Asensio Clupes

La maca es un tubérculo de la familia de las crucíferas (como las coles, los rábanos o la mostaza), rico en minerales (cobre, hierro, calcio y zinc), en vitaminas del grupo B y en sustancias con efectos estimulantes. Es un adaptógeno tradicional que se utiliza para mejorar la energía, el estado de ánimo y el deseo sexual, describen desde los herbolarios y las tiendas de dietética. Buscada por mujeres que quieren reforzar vitalidad y combatir el cansancio en la menopausia, se puede tomar en polvo o en cápsulas. Sin embargo, su consumo puede presentar riesgos, especialmente en combinación con ciertos medicamentos. Las interacciones con medicamentos anticoagulantes, terapia hormonal y psiquiátricos deben ser vigiladas.

Ashwagandha, el suplemento de moda en los herbolarios contra la niebla mental, el estrés y el insomnio. / Marc Asensio Clupes

La ashwagandha es otro adaptógeno conocido por reducir el estrés, mejorar el sueño y favorecer la estabilidad emocional. Se ha puesto de moda para combatir la ansiedad o el insomnio predominantes durante la menopausia así como para reducir la niebla mental. Es recomendable verificar su pureza y descartar posibles interacciones con otros tratamientos, en especial los relacionados con la tiroides. La ashwagandha también podría interactuar con los medicamentos para la diabetes y la presión arterial, los sedantes, y los fármacos que suprimen el sistema inmunitario.

La salvia es una planta tradicionalmente usada para sofocos y sudoración nocturna. Sus compuestos activos ayudan a regular la temperatura corporal, por lo que resulta útil en cualquier etapa de la menopausia en la que los síntomas vasomotores estén presentes. Aunque es una planta natural, es importante tener en cuenta ciertas precauciones antes de consumirla de forma habitual: no se recomienda su uso en dosis altas o prolongadas, especialmente del aceite esencial, tampoco en las personas con epilepsia o problemas neurológicos.

El aceite de onagra se extrae de las semillas de la planta Oenothera biennis, comúnmente conocida como prímula o 'eneldo de la tarde'. Aporta ácidos grasos esenciales, especialmente ácido gamma-linolénico, que favorecen el equilibrio hormonal, la salud de la piel y la hidratación de mucosas. Suele recomendarse cuando hay sequedad vaginal, alteraciones cutáneas o molestias relacionadas con la inflamación. Se toma preferiblemente después de las comidas para mejorar su absorción y evitar posibles molestias digestivas. Se puede tomar en una única dosis o dividir en varias tomas a lo largo del día. No es recomendable en personas con trastornos de coagulación, epilepsia o que estén embarazadas, sin supervisión médica.

Los ácidos grasos Omega-7 son ácidos grasos monoinsaturados, principalmente el ácido palmitoleico, que se encuentran en alimentos como el aceite de espino amarillo, las nueces de macadamia, el aguacate y los productos lácteos. Este ácido graso tiene una estructura molecular única que lo distingue de otros ácidos grasos, como el Omega-3 y el Omega-6. Se están estudiando por sus beneficios potenciales sobre la salud metabólica, inflamación, salud de la piel y de la mucosa. En suplementos, se recomienda tomar 3 cápsulas al día durante las principales comida. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como malestar estomacal o diarrea con este producto.

Rhodiola es un complemento alimenticio que presenta un extracto concentrado de esta planta, conocida por muchos otros nombres, como raíz ártica, raíz dorada, rosa orpina, raíz de rosa, hierba rosa y raíz dorada de Siberia. En el sector se cataloga como adaptógeno. Este término, usado en la fitoterapia, significa que se atribuye a esta sustancia la propiedad de ayudar al cuerpo a responder al estrés mental y físico y restaurar la funcionalidad orgánica y emocional normal. Se recomienda tomar una cápsula al día fuera de las comidas. Sobre sus contraindicaciones, podría empeorar las enfermedades autoinmunitarias, como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Además, en combinación con fármacos antidepresivos recetados podría causar una frecuencia cardíaca muy rápida (taquicardia).

Magnesio, uno de los productos recomendados en perimenopausia, en Herbolario Navarro. / Marc Asensio Clupes

Dicen los expertos que el magnesio participa en más de 300 funciones vitales en nuestro organismo, incluyendo el apoyo al sistema nervioso, la relajación muscular y la reducción del cansancio y la fatiga. Con pequeñas variaciones entre marcas -en ocasiones se recomiendan dos-, la dosis recomendada es tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente repartidas entre las principales comidas. El magnesio que se encuentra naturalmente en los alimentos es inocuo y no hace falta limitar su consumo. En la gente sana, los riñones eliminan el exceso a través de la orina. Sin embargo, no debe superar el límite máximo de magnesio proveniente de suplementos dietéticos y medicamentos, salvo que sea la recomendación médica.

Colágeno marino, otro de los productos más solicitados por mujeres de más de 45 años, en Herbolario Navarro. / Marc Asensio Clupes

La producción de colágeno empieza a bajar a partir de los 25 años, y esta disminución se acelera con la menopausia debido a la reducción de estrógenos. En esta etapa, el colágeno aumenta la hidratación, la elasticidad y la firmeza de la piel, además de reducir la aparición de arrugas. Fortalece los huesos y cuida las articulaciones. En ocasiones, los suplementos de colágeno se combinan con otros productos como magnesio, ácido hialurónico o Vitamina C. Es una proteína natural que se encuentra en el cuerpo humano y que también se deriva de fuentes animales o marinas en los suplementos. Sin embargo, uno de los principales tipos de medicamentos con los que el colágeno puede interactuar son los anticoagulantes.

La menopausia está muy ligada a la osteoporosis porque la disminución de los niveles de estrógeno, una hormona que protege los huesos, acelera la pérdida de masa ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Los suplementos con calcio son unos de los más reclamados. Es un componente esencial de los huesos porque nos ayuda a fortalecerlos y mejorar su densidad. Un adecuado aporte de calcio (unos 1200 miligramos al día en esta etapa de la vida) ayuda a reducir el riesgo de fractura, algo muy común en mujeres postmenopáusicas debido a la fragilidad ósea. En forma de suplementos, las posibilidades son numerosas. Hay suplementos que, en su composición, tienen calcio y también magnesio y trazas de otros minerales. Las dos presentaciones principales de los suplementos dietéticos de calcio son el carbonato de calcio y el citrato de calcio. Según algunos estudios, quienes consumen grandes cantidades de calcio podrían tener un riesgo mayor de cáncer de próstata y enfermedades cardiacas.

La vitamina D contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario o la absorción y utilización normal de calcio y fósforo. Eso sí, la suplementación con vitamina D solo está indicada en casos de déficit confirmado o situaciones clínicas específicas, y debe realizarse bajo seguimiento sanitario. Aunque cumple una función esencial en el metabolismo óseo y en la regulación del calcio, su uso debe ajustarse a criterios clínicos bien fundamentados, con el fin de evitar intervenciones ineficaces o potencialmente perjudiciales. Niveles muy altos de vitamina D en la sangre (superiores a 375 nmol/L o 150 ng/mL) pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida de apetito, deshidratación, micción y sed excesivas, y cálculos renales

La vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre. La cantidad de vitamina B12 que una persona necesita por día depende de su edad. En adultos, se aconseja 2,4 microgramos. Se encuentra en los suplementos multivitamínicos y multiminerales, en suplementos del complejo B y en los que solo contienen vitamina B12. Suele presentarse en una forma denominada cianocobalamina. Otras presentaciones habituales son la adenosilcobalamina, la metilcobalamina y la hidroxicobalamina. Los suplementos de vitamina B12 pueden interactuar con ciertos medicamentos por ejemplo los inhibidores de la acidez gástrica.

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en alimentos como el pescado y la linaza, y en suplementos dietéticos como el aceite de pescado. Si no se alcanza la ingesta necesaria a través de la dieta, existen suplementos que incluyen el aceite de pescado, el aceite de krill, el aceite de hígado de bacalao y el aceite de alga (una fuente vegetariana que proviene de las algas). Entre sus beneficios, la mejora de la salud cardiovascular, de la función cognitiva (aliviar la "niebla mental" y reducir la ansiedad) o ayuda a disminuir la pérdida de masa ósea. Las dosis altas de omega-3 podrían causar problemas hemorrágicos cuando se toman con medicamentos anticoagulantes.

Algunos estudios indican que las personas que consumen más alimentos ricos en vitamina K -como las hortalizas de hojas verdes (la espinaca, col rizada (o berza), brócoli y lechuga), los aceites vegetales o algunas frutas como los arándanos azules y los higos, tienen huesos más fuertes y menos probabilidades de romperse la cadera que las personas que consumen menos de estos alimentos. La vitamina K es el término genérico para un grupo de compuestos liposolubles que contienen vitamina K1 y K2. Actúa junto con otros nutrientes llevando el calcio a los huesos para ayudarlos a desarrollarse adecuadamente. No se ha demostrado que cause daño alguno, pero puede interactuar con algunos medicamentos, como los anticoagulantes.