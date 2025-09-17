La Diputación de Barcelona redobla la prevención tras una campaña con 108 incendios declarados

La Diputación de Barcelona destina cada año 13,1 millones de euros a la prevención de incendios forestales. El esfuerzo incluye la planificación y mejora de infraestructuras, la gestión forestal estratégica, el apoyo a las agrupaciones de defensa forestal (ADF) y el despliegue del Plan de Información y Vigilancia (PVI). Este dispositivo anual ha cerrado la campaña de 2025 con 108 incendios registrados en la provincia, todos ellos sofocados al poco rato de iniciarse, que han afectado a 211,88 hectáreas.

Se trata de una superficie relativamente pequeña y las cifras suponen un descenso respecto a los 135 fuegos del verano pasado, aunque entonces la superficie calcinada fue muy inferior (26,87 hectáreas). Los incendios de este año se concentraron en masa forestal arbolada (44,6%), terrenos agrícolas (37,5%) y matorrales (18%). La comarca más afectada ha sido el Anoia, con 132,7 hectáreas quemadas, seguida del Bages (33,3), el Vallès Occidental (23) y el Baix Llobregat (16,8).

"Barcelona es uno de los territorios de España mejor preparados para los incendios forestales", ha defendido el diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, Jordi Fàbrega, que también ha destacado la importancia de invertir en prevención durante todo el año.

Nuevo modelo

La campaña de este verano se ha desarrollado entre el 18 de junio y el 31 de agosto en 275 municipios, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. El dispositivo ha contado con 96 profesionales, 37 unidades móviles y cinco torres de vigilancia fija, además de la colaboración de 275 ayuntamientos.

El nuevo modelo de PVI ha introducido vigilancia tecnológica las 24 horas y una organización más adaptada a las realidades locales. Según los datos de la Diputación, los agentes cívicos informaron del riesgo de fuego directamente a 56.544 personas, más del doble que el año anterior. Los graves incendios registrados este verano en el conjunto de España han llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a intensificar las gestiones para identificar a los municipios que carecen de planes de prevención de incendios forestales (PPI).

Deberes hechos

En la demarcación de Barcelona, 280 municipios cuentan ya con un plan vigente redactado por la Diputación. Algunos, sin embargo, todavía están pendientes de recibir la luz verde por parte de Protección Civil. De ellos, 212 corresponden a localidades en zonas de alto riesgo, obligadas por la normativa, y 68 son municipios con más de 100 hectáreas de superficie forestal vulnerable que también requieren un plan de emergencias.

"Gestionar los terrenos forestales es clave para la prevención y debemos avanzar hacia una economía circular alrededor de nuestros bosques", ha asegurado Fàbrega. En el conjunto de Catalunya, la mitad de municipios de Catalunya obligados a tener un plan de prevención de incendios no lo tienen actualizado. El Govern ha acelerado para dar apoyo a los que no lo tienen listo, con el objetivo de que en 2026 no haya ningún municipio obligado a ello sin este documento en vigor.