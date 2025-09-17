Vigilancia en el parque
Detectados cuatro casos de gripe aviar en los Aiguamolls de l’Empordà en las últimas semanas
El parque incrementa la vigilancia tras los positivos aparecidos en dos flamencos, un morito común y una cigüeña blanca
La gripe aviar se dispara en España: ¿Cuántos brotes existen y qué riesgo hay de contagio a humanos?
Los técnicos del Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en Castelló d’Empúries (Alt Empordà), han detectado hasta cuatro casos de gripe aviar en aves del parque en las últimas semanas. El primer caso apareció en agosto en una cigüeña blanca y, posteriormente, se han confirmado tres positivos más en un morito común y en dos flamencos.
Ante esta situación, el parque ha decidido incrementar la vigilancia en explotaciones avícolas en un radio de diez kilómetros, una medida que se mantendrá hasta el 5 de octubre. Los animales afectados han dado positivo en el serotipo H5N1. Desde el parque natural señalan que la detección precoz y la comunicación rápida son fundamentales para proteger la fauna salvaje y minimizar posibles riesgos sanitarios.
Por ello, recuerdan que, en caso de tener aves no registradas, es necesario inscribirlas y aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para evitar contagios con la fauna salvaje. Asimismo, se pide la colaboración ciudadana ante cualquier sospecha.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
- Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros