Detectados cuatro casos de gripe aviar en los Aiguamolls de l’Empordà en las últimas semanas

Los técnicos del Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en Castelló d’Empúries (Alt Empordà), han detectado hasta cuatro casos de gripe aviar en aves del parque en las últimas semanas. El primer caso apareció en agosto en una cigüeña blanca y, posteriormente, se han confirmado tres positivos más en un morito común y en dos flamencos.

Ante esta situación, el parque ha decidido incrementar la vigilancia en explotaciones avícolas en un radio de diez kilómetros, una medida que se mantendrá hasta el 5 de octubre. Los animales afectados han dado positivo en el serotipo H5N1. Desde el parque natural señalan que la detección precoz y la comunicación rápida son fundamentales para proteger la fauna salvaje y minimizar posibles riesgos sanitarios.

Por ello, recuerdan que, en caso de tener aves no registradas, es necesario inscribirlas y aplicar las medidas de bioseguridad establecidas para evitar contagios con la fauna salvaje. Asimismo, se pide la colaboración ciudadana ante cualquier sospecha.